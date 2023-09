W sklepach sieci Żabka pojawił się właśnie nowy kubek do bubble tea produkowany przez Soti Natural. Tym razem firma znana z produkcji niesłodzonych napojów i deserów lodowych w cieście ryżowym, postawiła na jesienny smak, ale w zupełnie nowej, oryginalnej odsłonie. „Jesieniara", bo tak nazywa się premierowy produkt, łączy gruszkę z cynamonem. To nieoczywisty smakowy miks, bo najczęściej ta korzenna, słodkawa przyprawa kojarzona jest z jabłkiem.

Nie tylko zestawienie smaków jest niestandardowe. Spółka zdecydowała się także na wykorzystanie w nazwie modnego słowa zaczerpniętego z młodzieżowego slangu. Skąd ten pomysł?

Największymi fanami naszych produktów są młodzi ludzie. Dlatego to właśnie z tą grupą wiekową konsultujemy biznesowe pomysły. Zależy nam na tym, by każdy nowy projekt z linii Bubble Tea docierał do generacji Z*, nawiązywał do ich sposobu komunikacji, do popularnych w ich świecie trendów. Stąd koncepcja, by nowy smak bąbelkowej herbatki nazwać „Jesieniara”. Na tym nie poprzestaniemy, bo przed Halloween zadebiutuje kolejny, oryginalny smak, ale na razie nie mogę zdradzić jego składu oraz nazwy – tłumaczy Monika Kowal, współwłaścicielka i prezes Soti Natural.