Dilhan C. Fernando, syn założyciela marki Dilmah i plantator herbaty w Sri Lance, w rozmowie z nami ocenił obecną sytuacje na rynku herbaty oraz wyjaśnił, jak kreuje się przyszłość herbaty pod kątem ekonomicznym.

Z ekonomicznego punktu widzenia przed herbatą jest świetna przyszłość, pod warunkiem, że uda nam się odpowiednio uświadomić ludzi. A to wymaga również przekonania sprzedawców detalicznych. Mamy też branżę hotelarsko-gastronomiczną. Współpracujemy z liniami lotniczymi Emirates Airlines, z sieciami hoteli Ritz Carlton, Hilton, pracujemy z wieloma pięknymi markami. W gastronomii i hotelarstwie chodzi przede wszystkim o tworzenie doświadczeń. Właściciele chcą, by goście weszli do lokalu, chcą stworzyć piękną opowieść, piękne doświadczenie – dlatego liczy się dla nich jakość. W handlu chodzi tylko o sprzedaż produktu. Jakość jest mniej istotna, bo klient najpierw patrzy na cenę. Dopiero potem, kiedy wraca do domu i kosztuje zakupionej herbaty, atrakcyjna cena wydaje się już dużo mniej ważna. Jest to inny system; ważne, by klienci to zrozumieli - powiedział Dilhan C. Fernando, syn założyciela marki Dilmah.

Jako producenci musimy dbać o zapewnienie środków do życia ludziom, którzy są częścią procesu produkcji. Kiedy korzystają ludzie, dostajemy zrównoważony produkt. Możemy się delektować herbatą, która powstała bez wyzysku. W przeszłości był to produkt w dużej mierze oparty na wyzysku właśnie. Ale dzisiaj jest to wyzwanie.

Z ekonomicznego punktu widzenia stajemy obecnie przed sporym wyzwaniem, bo na rynek herbaty wkraczają właśnie nowi producenci. Pojawiają się nowe kraje, np. Argentyna, Wietnam. Jeżeli wytnie się dziewicze lasy i po raz pierwszy zasadzi herbatę, to oczywiście można się spodziewać niezłych plonów. Ale nie należy tego robić. Lepiej zwiększać wydajność istniejących upraw. A to jest dzisiaj możliwe. Można to osiągnąć za pomocą technologii takich jak biowęgiel, czy inne metody, które stosujemy. Mamy dzisiaj dostęp do tak wielu niesamowitych, naturalnych nawozów. Ale to wszystko trochę kosztuje, musimy zatem dbać o jasny przekaz.

Zdaniem eksperta ważne jest uświadomienie konsumentów na temat całego procesu powstawania herbaty, wyjaśnienie, kto za tym stoi oraz pokazanie wartości płynących z herbaty.

Młodsze pokolenie stworzyło niedawno koncepcję „prawdziwego kosztu”. Nie wiem, czy Pan o tym słyszał. Idea narodziła się w Holandii. Należymy do pierwszych członków tej inicjatywy, która mówi o prawdziwym koszcie filiżanki herbaty, a nie o cenie, którą negocjuje się w ciemnym, ciasnym pokoiku, gdzie urzęduje zespół stażystów, do którego przychodzi sprzedawca detaliczny, żeby ogłosić: „no więc tak, chcę tego a tego, musicie mi dać rabat 50%, cena musi być taka a taka”. To tak nie działa. Wie Pan, w wielu krajach, kiedy nawiązujemy współpracę ze sprzedawcą, mówimy od razu: “zbudujmy coś razem, dodajmy jakąś wartość do rynku herbaty”. Wtedy mamy rozwiązanie. Ale to jest wyzwanie. Nie jest to łatwe, bo ludzie są przekonani, że klient chce tanio. Ja tymczasem wcale nie uważam, że konsument chce tanio. Uważam, że konsument poszukuje pewnej wartości, a w przypadku herbaty oznacza to wartość w trzech wymiarach: dla pracownika, dla środowiska naturalnego i dla konsumenta. O to właśnie moim zdaniem chodzi. To jest wyzwanie.

Coraz więcej ludzi rozumie dzisiaj rzeczywisty koszt i prawdziwą wartość produktu. Żeby coś było tanie, ktoś musi za to zapłacić. Produkt jest tani kosztem pracownika, środowiska albo jakości. Niska cena to złudzenie i nie wydaje mi się, by ktokolwiek w Polsce był w stanie delektować się filiżanką herbaty, wiedząc, że ktoś musiał poświęcić wykształcenie swojego dziecka, żeby ona powstała. Dzisiaj mamy w końcu możliwość, żeby o tym opowiedzieć. Dziesięć lat temu z ojcem i bratem próbowaliśmy się przebić z tym przekazem, ale nikt nie chciał nas słuchać. Ale dzisiaj, dzięki ludziom takim jak Pan, jest inaczej, ponieważ Waszych konsumentów, Waszych czytelników to obchodzi. To dobre czasy dla herbaty. To samo dotyczy kawy, kakao. Wszystkie te produkty wymagają podobnej świadomości - stwierdził Dilhan C. Fernando, syn założyciela marki Dilmah.