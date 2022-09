W odróżnieniu od innych rynków na świecie, Polska wykazuje duże uznanie dla kawy ziarnistej, powszechnie odchodząc od stosowania kapsułek. Trend ten jest dowodem na rosnącą uwagę, jaką konsumenci przywiązują do coraz bardziej profesjonalnego podejścia w przygotowaniu kawy - powiedział w rozmowie z nami Marco Barbieri, Lavazza Poland Country Manager.

Trendy na rynku kawy

Jak ocenia Pan rynek kawy w Polsce i na świecie? Czy te rynki można ze sobą porównać?

Polacy stają się wielbicielami kawy. Niezależnie od regionu, w którym działamy, zawsze dążymy do zaoferowania najbardziej autentycznego włoskiego doświadczenia kawowego we wszystkich jego formach.

Jeśli chodzi o spożycie kawy przez Polaków – piją ją głównie w domu, a kategoria R&G (mielona i ziarnista) stanowi 77% całkowitego wolumenu rynku, podczas gdy reszta rynku to kawa rozpuszczalna (22%) i kapsułki (0,7%). W ramach kategorii R&G, największym segmentem jest kawa mielona, choć jej wolumen maleje (-4% w stosunku do roku poprzedniego), ale to kawa ziarnista jest głównym czynnikiem rozwoju i potwierdza swój pozytywny trend, będąc najszybciej rozwijającym się segmentem (+20% w stosunku do roku poprzedniego), a następnie kapsułki (+5% w stosunku do roku poprzedniego).

W odróżnieniu od innych rynków na świecie, Polska wykazuje duże uznanie dla kawy ziarnistej, powszechnie odchodząc od stosowania kapsułek: trend ten jest dowodem na rosnącą uwagę, jaką konsumenci przywiązują do coraz bardziej profesjonalnego podejścia w przygotowaniu kawy.

Lavazza podjęła decyzję o zawieszeniu działalności w Rosji i czasowym wstrzymaniu dystrybucji na Ukrainę. Czy te działania uległy zmianie? Jak sytuacja na Wschodzie wpływa na działalność firmy?

Lavazza podjęła decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań w Rosji, a ze względu na siłę wyższą i brak możliwości dostarczenia naszych produktów na rynek, konieczne było również czasowe wstrzymanie dystrybucji na Ukrainie. Solidaryzujemy się ze wszystkimi ofiarami zniszczeń spowodowanych wojną w Ukrainie. Jesteśmy głęboko zasmuceni i zszokowani tym, co się dzieje.

Od początku kryzysu jesteśmy zaangażowani w pomoc osobom dotkniętym wojną. Fundacja Lavazza przekazała wstępną darowiznę w wysokości 500 000 euro do podziału pomiędzy różne organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy od lat. W chwili obecnej wspieramy różne inicjatywy, które skupiają się na konkretnych potrzebach. Przekazujemy kawę i herbatę zarówno włoskim organizacjom pozarządowym związanym z krajami przyjmującymi uchodźców, jak również poprzez naszych partnerów w Polsce, którzy będą przekazywać produkty lokalnym organizacjom udzielającym wsparcia.

Lavazza inwestuje w sektor HoReCa

Oprócz rynku detalicznego, Lavazza celuje również w sektor gastronomiczny. Jak ocenia Pan działania firmy w sektorze HoReCa?

Mamy szacunkowo około 3.500 punktów sprzedaży w kanale HoReCa w Polsce. Wraz ze zmianą dystrybutora na Ho.re.ca (nastąpiła ona w lutym 2019 r.) uwaga poświęcana temu segmentowi znacznie wzrosła, podążając za najnowszym trendem premiumizacji na rynku. Ostatnie lata były wyzwaniem dla kanału Food Service, który mocno odczuł skutki pandemii, jednak w tym roku odnotowujemy już wskaźniki ponownego wzrostu w tym segmencie, stąd Lavazza wciąż stawia na rozwój w tym kierunku.

Oprócz tego dążymy do poprawy naszej działalności poprzez oferowanie konsumentom wzbogaconych ofert w zakresie receptur czy mieszanek – wykorzystujemy przy tym doświadczenie i innowacyjność, które są esencją firmy od momentu jej powstania.

