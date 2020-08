Jan Kolański w imieniu branży napojowej apeluje do Prezydenta o debatę otwartą ws podatku cukrowego

- Jeszcze nie jest za późno! Branża napojowa popiera wprowadzenie podatku cukrowego, ale na zasadach wspólnie wypracowanych przez jej przedstawicieli i rząd. Rozpocznijmy dialog! Spotkajmy się, by wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dobrze skonstruować ustawę cukrową, by realnie realizowała dwa cele: zapewniła wpływ środków do budżetu na walkę z otyłością i cukrzycą, a nam - przedsiębiorcom, dała możliwość ocalenia dorobku wielu lat przed bankructwem i przygotowania się do zmian. Firmy już dziś, w trudnym dla całej gospodarki okresie pandemii COVID-19, borykają się z poważnymi problemami. Dodatkowe obciążenia finansowe znacząco pogorszą ich funkcjonowanie - pisze Jan Kolański w liście otwartym do Prezydenta w sprawie podatku cukrowego.

- Zmieńmy ustawę cukrową na prawdziwie prozdrowotną. Zasiądźmy do stołu. Powołajmy radę ekspertów. Zaprośmy do niej specjalistów: dietetyków, diabetologów, kardiologów, polityków, ekonomistów, prawników. Oddajmy głos przedsiębiorcom z branży napojowej, sokowej, mlecznej, producentom energetyków, browarom. Polacy konsumują 51 kg cukru rocznie, a wymienione branże, które mają płacić podatek, odpowiadają za mniej niż 20% całej konsumpcji! Co więcej, według danych GUS konsumpcja cukru w ostatnim roku spadła o 2,5 kg - sugeruje Jan Kolański.

I apeluje o określenie wysokości podatku na poziomie akceptowalnym dla wszystkich.

- Nie róbmy podziałów na lepszych i gorszych. Ustalmy opłatę od zawartości cukru, który jest w napojach, sokach, energetykach, izotonikach czy produktach mlecznych, ale w wysokości adekwatnej do siły nabywczej polskiego społeczeństwa. Podatek nie może spowodować wzrostu cen tanich produktów z cukrem o 100%, a takie będą skutki tej ustawy, jeśli pozostanie w bieżącej postaci. Nie może też zwiększać inflacji i podnosić cen produktów spożywczych, które już znacznie zdrożały. To realnie uderza w najuboższą cześć społeczeństwa. Większości Polaków po prostu nie będzie na nie stać - czytamy w liście Jana Kolańskiego do Prezydenta.

