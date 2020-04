Jurajska organizuje dostawy wody do szpitali

– W tym wyjątkowym, trudnym czasie wiemy, jak ważne jest wsparcie dla tych, którzy z oddaniem każdego dnia stają w pierwszej linii walki z epidemią – mówi Jacek Bulski, Koordynator ds. Marketingu z firmy Jurajska. – Woda mineralna, o doskonałej jakości – to bez wątpienia artykuł pierwszej potrzeby. Jest po prostu niezbędna w tak ciężkiej, niezwykle wymagającej pracy. Widząc, jak duże jest zapotrzebowanie na taką pomoc, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dostaw wody do wybranych szpitali.

Firma Jurajska współdziała w tym zakresie ze swoim wieloletnim partnerem – Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi. Dzięki tej współpracy, woda Jurajska trafia do szpitali, w których jest na nią realne zapotrzebowanie. W pierwszym etapie, Jurajska podjęła działania lokalne – w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie znajduje się siedziba firmy i ujęcie wody. Pierwsze transporty już dotarły do szpitali w Myszkowie, Częstochowie i do wskazanych przez Fundację im. Zbigniewa Religi placówek w Zabrzu. Woda Jurajska oraz inne produkty Grupy Hortex (jak soki i mrożonki) docierają do wybranych szpitali również w ramach akcji #WzywamyPosiłki - czyli ogólnopolskiej inicjatywy obywatelskiej wspierającej personel medyczny.