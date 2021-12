Kawa na mieście czy domowy ekspres? Co się bardziej opłaca?

Kawa ziarnista jest obecnie najlepiej sprzedającą się kawą na rynku. Zdecydowany wpływ ma na to rosnąca popularność i sprzedaż ekspresów. O rynku ekspresów w Polsce rozmawiamy z Krzysztofem Sobulą, dyrektorem marketingu De’Longhi na Polskę, Czechy i Słowację.

Zmienia się kultura picia kawy. Już od kilku lat Polacy szukają w kawie jakości / fot. unsplash

Jakub Szymanek: Z czego wynika coraz większa popularność ekspresów do kawy w Polsce?

Krzysztof Sobula: Jeśli spojrzymy na sposoby picia dobrej kawy, to ekspres jest najtańszym wyborem, bo wsypujemy ziarna i wychodzi nam filiżanka dobrej kawy. Jak porównamy cenę ekspresu do ceny, którą musimy zapłacić za kawę w kawiarni, to w cenie około stu kaw, na które wydamy pieniądze w kawiarni, możemy kupić podstawowy ekspres do domu, w pełni automatyczny, który mieli ziarna. Natomiast, jak ktoś pije różne kawy z mlekiem, to cena ekspresu wyjdzie gdzieś w przeliczeniu za 200 – 250 kaw, za które trzeba zapłacić w kawiarni.

W De’Longhi ceny ekspresów ze zintegrowanym pojemnikiem na mleko Latte Crema zaczynają się już poniżej 2000 zł., w zależności od sieci handlowej. Porównując taki wydatek z regularnym piciem kawy w kawiarni, są to całkiem korzystne długoterminowe rozwiązania.

Przez pandemię i kolejne lockdowny zostały zamknięte kawiarnie. Czy przełożyło się to na wzrost sprzedaży ekspresów do przygotowania kawy w domach?

Sprzedaż ekspresów rośnie dynamicznie od 5 lat. Mamy wzrost rok do roku, a pandemia to zintensyfikowała. Zamknięte kawiarnie oraz fakt, że pracowaliśmy w domach a nie w biurze, gdzie najczęściej piliśmy kawę i do czego wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, to wszystko sprawiło, że chcieliśmy pić równie dobrą kawę w naszych domach. W czasie pandemii konsumpcja kawy ziarnistej w domach radykalnie wzrosła.

Wspomnieliśmy o pandemii i zamkniętych kawiarniach. Co jeszcze powoduje odejście od kawy rozpuszczalnej czy sypanej na rzecz tej z ekspresu?

Zdecydowanie zmienia się kultura picia kawy. Już od kilku lat Polacy szukają w kawie jakości. A nie ma lepszej jakości niż kawa świeżo zmielona i zaparzona, więc ekspresy automatyczne zyskują na popularności już od kilku lat. Stopniowo ludzie przekonują się, że zakup ekspresu to nie jest aż taki duży wydatek, a dobrze zainwestowane pieniądze, bo kawa z ekspresu jest dużo lepsza.

Co ciekawe, rynek ekspresów w Polsce przesuwa się w kierunku takich, które pozwalają automatycznie przygotować kawy mleczne. W Polsce pijemy dużo białych kaw. Dawniej królowały ekspresy do kaw czarnych, które były tańsze, teraz więcej sprzedaje się ekspresów do kaw białych.

Wspomnieliśmy o tym, że rynek ekspresów rośnie rok do roku. Patrząc na ofertę De’Longhi, jak wygląda sprzedaż ekspresów rocznie?

Rynek dynamicznie rośnie rok do roku. W pandemii przez chwilę sprzedaż zastopowała, ponieważ ludzie mieli inne wydatki. Kwiecień 2020 był najgorszym miesiącem, ale już od czerwca 2020 rynek ekspresów zaczął ponownie wzrastać rok do roku, nawet o 50 proc. Po czym nastąpił niewielki spadek. Tak więc dynamiczny wzrost jest przeplatany zawahaniami. Kolejny wzrost mieliśmy zimą 2021, a w miesiącach letnich znowu zahamowanie, a nawet spadki rok do roku, dlatego że zostały otwarte kawiarnie i restauracje. Natomiast patrząc na prognozy, wydaje się, że rynek będzie dalej rósł, może nie aż tak dynamicznie jak wcześniej, ale spodziewamy się dalszych wzrostów.

Czy proporcjonalnie do sprzedaży ekspresów zwiększa się sprzedaż kawy ziarnistej?

Tak, zdecydowanie. Obecnie we wszystkich sklepach mamy bardzo szeroką ofertę kaw ziarnistych. Do tego dochodzą kawy „speciality” z małych palarni kaw. Jest to bardzo popularny i interesujący trend, któremu się przyglądamy.

Patrząc na wymienione wyżej czynniki związane z zakupem ekspresów, jaka jest dalsza strategia działania De’Longhi na polskim rynku?

Misją De’Longhi w Polsce i na świecie jest demokratyzacja dobrej kawy, czyli według naszej strategii każdego powinno być stać na wypicie dobrej kawy w domu. Temu też służy nasza nowa kampania. Kawa ma nam uprzyjemnić piękne chwilę. Chcemy sprawiać, żeby ludzie mogli przeżyć jak najwięcej szczęśliwych chwil.

Naszą strategią jest wzrost na rynku ekspresów w każdej kategorii. To znaczy, że chcemy oferować ekspresy w każdym segmencie, czyli np. ludziom, którzy kupują pierwszy ekspres, w pełni automatyczny, który robi dobrą kawę i daje możliwości manualnego spieniania mleka. Natomiast dla osób, które są bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o picie kawy, mamy ekspresy bardziej rozwinięte.

Podsumowując, nasza strategia bazuje na budowaniu rynku, demokratyzacji kawy oraz oferowaniu ekspresów w każdym przedziale cenowym.

Dziękuję za rozmowę.