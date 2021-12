Kawa najdroższa od 10 lat. Trend wzrostowy utrzyma się do 2023 r.?

Ceny kawy osiągnęły najwyższy poziom od 2011 roku, a analitycy spodziewają się, że wzrosty utrzymają się aż do 2023 roku.

Autor: PP

Data: 07-12-2021, 11:42

Ceny kawy najwyższe od 10 lat

Giełdowe kontrakty na kawę oscylują wokół 2,3-2,5 dol. za funt (ok. 0,453 kg). To najwyższe ceny od 2011 roku, kiedy cena towaru przekroczyła 3 dol. za funt - podaje fxmag.pl. Przypomnijmy, w listopadzie 2020 za funt arabiki płacono ok. 1,1 dolara amerykańskiego.

Wysokie ceny kawy - jakie przyczyny?

Eksperci winą za bieżącą sytuację oskarżają to, co dzieje się w Brazylii, która odpowiada za prawie 40 proc. światowego rynku kawy arabica (rekordowo niskie temperatury, okresowe mrozy, susze). Ten ciąg nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych ma bezpośredni wpływ na to, jak uprawy będą wyglądać w 2022, a nawet w roku 2023.

U trzeciego światowego producenta Kolumbii - który produkuje dodatkowe 8,5 proc. - występowały z kolei powodzie.

Niepewność na rynku wynika również z niepewności krajów eksportujących, takich jak Etiopia, która znajduje się na krawędzi wojny domowej, oraz Wietnam (drugi producent po Brazylii), w którym obserwuje się wzrost przypadków zakażenia COVID-19.

Krzewy kawy - plony po pięciu latach

Nie "pomagają" także rosnące ceny za transport i braki kontenerów oraz problemy z dostępnością pracowników. Oczywiście wysokie ceny zachęcają rolników do inwestowania w plantacje, ale warto pamiętać, że krzewy kawowe potrzebują około pięciu lat, aby osiągnąć dojrzałość i dawać plony.