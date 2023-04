Palarnia HAYB wprowadziła na rynek kawę speciality typu barrel aged, która powstała w wyniku leżakowania ziaren kawy w beczce po bourbonie i imperialnym stoucie. Po co wrzuca się kawę do beczki, skoro już kawa sama w sobie jest dobra oraz jaki daje to efekt, mówi nam Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB.

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o współpracy palarni kaw z browarami kraftowymi. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek: Skąd pomysł na leżakowanie kawy w beczkach po burbonie, whisky czy piwie?

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB: Przede wszystkim z potrzeby eksperymentowania i poszukiwania nowych smaków. A tak szczerze, nie wiemy dziś, kto pierwszy postanowił wrzucić ziarno do beczki, ale myślę, że kierował się podobnym myśleniem, co np. browary kraftowe, które pomysł leżakowania piwa w używanych wcześniej beczkach podchwyciły od producentów mocniejszych alkoholi. Zadziałała klasyczna zasada, „skoro tam to działa, to czemu tu miałoby nie zadziałać? Sprawdźmy!”.

Warto dodać, że choć jesteśmy pierwszą w Polsce palarnią, która regularnie leżakuje kawę w beczkach na większą skalę, to mieliśmy okazję wcześniej spróbować pojedynczych takich eksperymentów - a to np. nasz roaster na jednym ze szkoleń pił kawę z USA leżakowaną w beczkach po bourbonie, a to ktoś inny z ekipy próbował pierwszych prób przeniesienia tej metody na polski rynek. Zaintrygowało nas, jak leżakowanie może dużo zmienić w smaku kawy i stwierdziliśmy, że musimy tego spróbować. Mieliśmy też w głowie pomysł, jak zrobić to dobrze i jak uzyskać zakładany efekt. Zależało nam na tym, żeby nie zdominować charakteru kawy, a „doprawić” ją leżakowaniem. Pomyśleliśmy, że bezpieczniejszą opcją będzie poszukanie beczek, które nie są zbyt ostre w aromacie, najlepiej takich, w których po destylacie leżał inny, słabszy alkohol.

Bodajże jesienią 2019 roku odebraliśmy pierwszą beczkę od naszych dobrych znajomych z podwarszawskiego Browaru Artezan - tak się zaczęło! Wybraliśmy beczkę od nich, dlatego, że po pierwsze była łatwo dostępna, a po drugie bardzo lubimy imperialne stouty i chcieliśmy tego aromatu w kawie. Zrobiliśmy, spróbowaliśmy i efekt bardzo nam zasmakował. Wtedy postanowiliśmy, że chcemy robić to dalej, szukając coraz to nowych beczek, nowych kaw, które możemy do nich wrzucić i nowych profilów smakowych, które da się z takiego połączenia wyciągnąć.

Kooperacje świata kawy z kraftowymi browarami

Wspomniałeś o Browarze Artezan, jak wyglądają kooperacje palarni kawy z browarami kraftowymi?

Zazwyczaj robimy je dwutorowo. My dostarczamy kawę, browary kraftowe beczki, a każdy robi swój produkt. Zależy nam na takiej swego rodzaju „symbiozie”, bo dzięki takiej wymianie know-how projekty mają sens nie tylko od strony komunikacji (marketing, zasięgi), ale i od strony, nazwijmy to, jakościowej.

Warto zacząć od powiedzenia, jak to wygląda po stronie browaru. O ile kiedyś dodawanie kawy do piwa polegało na tym, że brało się jakąś prostą kawę, która smakowała… kawą i dodawało się ją do ciemnego piwa - zazwyczaj był to coffee stouty - o tyle dziś zakres możliwości jest dużo szerszy. Nie dość, że rynek piwny poszedł dalej, to jeszcze wzrosła świadomość na temat kawy speciality i tego, że ziarna mogą smakować różnie, zależnie od kraju pochodzenia, obróbki czy palenia.

Bardzo często zdarza się tak, że piwowar zgłasza się do nas z prośbą na zasadzie „robię piwo X, to jest IPA/stout/sour (tak, nawet do owocowych kwasów dodaje się czasem kawę!), będzie smakować tak i tak, bo dodałem do niego to i to, taki i taki chmiel i chciałbym, żeby kawa pasowała do tego profilu - pomożecie?” Wtedy my zastanawiamy się nad połączeniem i dobieramy kawę tak, by na przykład podbić nuty żółtych owoców czy kwiatów, uzupełnić profil piwa, a nie go przykryć. Piwo wychodzi na rynek z informacją, skąd kawa pochodzi, co ma wnieść i kto ją wypalił - oczywiście HAYB!

Z kolei z naszej strony współpraca wygląda tak, że często rozmawiamy z zaprzyjaźnionymi browarami i pytamy się ich, czy nie opróżniają przypadkiem jakiejś ciekawej beczki albo wręcz zgłaszają się one do nas same i pytają, czy przypadkiem nie potrzebujemy takowej. Na bazie tego, jak smakuje piwo i jakie aromaty pozostały w drewnie, dobieramy do tego smakowo kawę, leżakujemy ją, a następnie wypalamy. Opisując ją, zawsze staramy się dociec, co wniosło piwo. Informujemy też klientów, co dokładnie w beczce leżakowało wcześniej i do kogo ją mamy, gdyby np. chcieli porównać kawę z piwem.

To takie dwa podstawowe scenariusze kooperacji, które realizujemy wielokrotnie w ciągu roku. A jeszcze bywają do tego wspólne imprezy, festiwale, czy bardziej rozbudowane współprace. Do najciekawszych należy np. pomysł z zeszłorocznego Warszawskiego Festiwalu Piwa w kooperacji z Browarem Monsters, gdzie równocześnie premierę miało piwo barrel aged z kawą, ta kawa w wersji barrel aged z beczki po tym piwie, a jeszcze do tego lody - od Bartka z Lody Speciality - na bazie tego piwa i kawy!

