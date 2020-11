Kawiarnie the White Bear Coffee we współpracy z firmą Fussy produkują peelingi z kawy

The White Bear Coffee to dwie kawiarnie, cieszące się dużą popularnością w stolicy Podlasia. Teraz do swojej oferty poza kawa wprowadziły coś bardziej dla ciała - peelingi. Na razie występują w czterech wariantach: chłodna lawa, korzenna moc, pomarańcza i piernik oraz rozmaryn i trawa cytrynowa.

- Peeling z kawy to nie jest rzecz nowa, ale fusowy recykling to jednak pewna innowacja. Kawowe kosmetyki tworzy warszawska manufaktura Fussy, której maksyma brzmi: “Daj kawie wypitej rano drugie życie wieczorem” - mówi Urszula Olechno, współwłaścicielka kawiarni the White Bear Coffee. - Nurt “zero waste” jest nam bardzo bliski. Wykorzystanie kawowych fusów, których codziennie produkujemy około 5 kg. to kolejny nasz krok na tej drodze.

Peelingi, tak jak i inne produkty w the White Bear Coffee, są bardzo wysokiej jakości i zawierają tylko naturalne składniki. Nie uświadczysz w nich więc - jak w wielu fabrycznych kosmetykach wytwarzanych na masową skalę - ropy naftowej, oleju palmowego czy innych szkodliwych substancji syntetycznych. Jak mówią autorki receptury peelingu, podczas przygotowania espresso mniej niż 1% właściwości kawy przenika do napoju. Pozostałe 99% dobroczynnych składników zostaje w fusach! Sproszkowane, wysuszone pozostałości po czarnej zawierają wiele dobroczynnych dla skóry składników, m.in.: aromatyczne i kojące olejki roślinne, zwalczające wolne rodniki antyoksydanty, odżywcze minerały.

Peeling z kawy od dawna doceniany jest w kosmetologii. Jego zadaniem jest przede wszystkim złuszczanie martwego naskórka. Ale dzięki zawartości kofeiny także wygładza, zwalcza cellulit, wyrównuje koloryt skóry oraz poprawia jej ukrwienie. Ma też działanie ujędrniające. Nadaje się do każdego rodzaju cery za wyjątkiem bardzo wrażliwej. Szczególnie zalecany jest dla cer dojrzałych i zwiotczałych. Po zastosowaniu kawowego specyfiku twarz staje się promienista, a skóra bardziej elastyczna i naprężona.

Peelingi można nabyć w dwóch kawiarniach the White Bear Coffee w Białymstoku: przy ul. Żelaznej i Sienkiewicza.