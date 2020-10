Kawy Lavazza Qualità Rossa w nowej odsłonie

Kawa Qualità Rossa składa się głównie z wyselekcjonowanej brazylijskiej arabiki oraz robusty z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej: ta pierwsza nadaje lekki i łagodny aromat, druga - pełny smak z wyjątkowym, czekoladowym akcentem. Tak przygotowana mieszanka idealnie smakuje z dodatkiem mleka (właśnie taką wybiera 60% Polaków*), zapewniając codzienny poranny zastrzyk energii! Aż 90%* Polaków właśnie poranek wybiera na idealny moment na filiżankę aromatycznej kawy.

Prawdziwa ikona włoskiej jakości – Qualita Rosa, jest synonimem doświadczenia i smaku Made in Italy. Kierując się duchem innowacyjności firmy, popularny wariant został dziś odświeżony i pojawił się na rynku z nową identyfikacją wizualną, która celebruje wagę przeszłości, a jednocześnie kieruje się ku nowoczesności. Kluczowe w nowej stylizacji Qualità Rossa jest odnowione logo marki, które przypomina kultową filiżankę do espresso wprowadzoną przez Lavazzę. Za nową identyfikację wizualną odpowiada agencja „The Branding Letters” z Mediolanu. Relaunchowi towarzyszy kampania w mediach społecznościowych prowadzona przez Cut The Mustard oraz działania z zakresu media relations, za które odpowiedzialna jest agencja Solski Communications.

Lavazza Qualità Rossa w pełni uosabia namiętnego włoskiego ducha, który potrafi pochłonąć z każdym łykiem. Wyzwala przy tym niewątpliwą włoską radość życia, na którą składają się pasja, zabawa i styl: Lavazza Qualità Rossa to prawdziwy łyk radości.