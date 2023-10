Według dostępnych danych segment kaw speciality na świecie co roku rośnie o blisko 13 proc. Ludzie coraz bardziej doceniają jakość i zaangażowanie małych palarni - mówi nam Dawid Zadara, Head Roaster w palarni kawy HAYB.

Dawid Zadara, Head Roaster w palarni kawy HAYB, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku kawy. / fot. Grzegorz Sipiora

Rynek kawy: jak wygląda sytuacja z cenami surowca?

Swego czasu mieliliśmy problemy na rynku kawy z dostępnością surowca, a przez to z cenami. Jak to obecnie wygląda?

Sytuacja obecnie ma się lepiej niż w szczycie pandemii, kiedy rzeczywiście był problem z przewoźnikami oraz innymi kwestiami logistycznymi, kiedy to niektóre kawy nie mogły opuścić portów itp, Teraz na szczęście jest inaczej. Jeżeli chodzi o transport i logistykę, to nie ma już tych problemów, ceny tutaj też się uspokoiły.

Natomiast jeżeli chodzi o samą cenę kawy zielonej, to temat jest skomplikowany, ponieważ to, że cena kawy na giełdzie spada, nie oznacza, że farmerzy chcą ją sprzedawać taniej. To też nie jest równoznaczne z tym, że chcą ją sprzedawać właśnie nam. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywają importerzy, którzy wykonują ogrom pracy, ale przede wszystkim od lat budują relację z farmerami. Ceny powoli spadają, ale tuż za rogiem mamy katastrofę klimatyczną, więc pewnie różne scenariusze jeszcze przed nami.

Kawy speciality: wzrosty rok do roku

Pracujesz obecnie w palarni kaw speciality. Jak oceniasz ten segment kaw i kawiarni w skali globalnej, europejskiej i Polski?

Jest to sektor, który rośnie. Generalnie wzrasta światowe spożycie kawy, dotyczy to również speciality. Według dostępnych danych segment kaw speciality na świecie co roku rośnie o blisko 13 proc. Ludzie coraz bardziej doceniają jakość i zaangażowanie małych palarni. Wydaje mi się, że w każdym z europejskich krajów ten segment rośnie i będzie rósł. To dobra wiadomość, ponieważ na świecie jest bardzo wielu farmerów z pyszną kawą na sprzedaż. A warto wiedzieć, że to właśnie kupując kawę z takich palarni jak nasza, najbardziej wspieramy producentów kawy. Zarabiają oni wtedy dużo lepsze pieniądze niż wtedy, gdy sięgamy po marki dostępne w marketach, tzw. commodity coffee.

Wspomniałeś o małych palarniach, jak zatem kawy speciality wypadają na tle marek komercyjnych?

Myślę, że nigdy nie będziemy obecni tak bardzo w polskich domach jak popularne marki z marketów, ale mam wrażenie, że coraz więcej ludzi wybiera kawę speciality. Kupując kawę w HAYB masz pewność, że kawa nie jest spalona. Wiadomo, skąd pochodzi, kiedy została wypalona, jak ją najlepiej zaparzyć. Dostarczamy dużo więcej informacji, bo wiemy dużo więcej o tej kawie niż wielkie firmy i bardzo chętnie dzielimy się tą wiedzą z naszymi klientami, ponieważ nie chcemy, by nasza kawa i praca wielu osób, która składa się na paczkę kawy, pozostała anonimowa.

W jakim kierunku Twoim zdaniem będzie dalej podążać rynek kaw w Polsce, szczególnie segment kaw speciality?

Wydaje mi się, że ciągle jesteśmy na wznoszącej fali. Coraz więcej ludzi chce pić dobrą kawę i otwiera się coraz więcej kawiarni. Nie potrafię przewidzieć cen i tego, co będzie się działo zarówno z ceną zielonego ziarna, jak i z ceną filiżanki przelewu w kawiarni, a to na pewno też ma istotny wpływ na przyszłość naszego rynku. Jednak obserwując sytuację z miejsca, w którym obecnie działam, jestem spokojny o to, że będzie dobrze i że dobrej, rzetelnie wypalonej kawy nam nie zabraknie.

