Rynek kaw speciality będzie się dalej bardzo dynamiczne rozwijać. Jest duże pole do popisu, jeśli chodzi o wzrost tego segmentu kaw speciality, które są łatwiejsze w przygotowaniu, a przy tym bardziej atrakcyjne cenowo - powiedział Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w palarni kawy HAYB.

W jakim kierunku będzie podążać rynek kawy speciality?

Jakub Szymanek: Mamy początek roku, zatem warto pokusić się o prognozy dla sektora kaw speciality. W jakim kierunku Pana zdaniem będzie podążać ten rynek?

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w palarni kawy HAYB: Myślimy, że rynek kaw speciality będzie się dalej bardzo dynamiczne rozwijać. Jest duże pole do popisu, jeśli chodzi o wzrost tego segmentu kaw speciality, które są łatwiejsze w przygotowaniu, a przy tym bardziej atrakcyjne cenowo. Można je np. łatwo przygotować w ekspresie. Mimo że są to kawy trochę tańsze, to nie tracą na jakości, po prostu stawiają na stałość doznań smakowych, nie na zaskoczenia i zmienność.

Porównałbym to do piw kraftowych, które są dobre, a nie wymagają dużej znajomości tematu. Możemy pójść do sklepu specjalistycznego, gdzie mamy szeroki wybór piw i obsługę, która pomoże nam dokonać dobrego wyboru, ale coraz częściej są dostępne np. w marketach czy restauracjach, gdzie możemy sięgnąć po znaną nam markę bez większego zastanowienia. Podobnie może być z kawą speciality.

Jak są postrzegane kawy speciality przez konsumentów?

Czy kawy speciality to jeszcze nisza, czy już możemy o nich mówić jak o produkcie mainstreamowym?

Moim zdaniem jest to jeszcze nisza. Jak spojrzymy na rynek, który nawet nie jest jeszcze dokładnie zbadany (ale według naszych szacunków i naszych partnerów kawy speciality stanowią jakieś 5 proc. rynku), to jest zdecydowanie nisza, która powoli przebija się do szerokiej świadomości konsumentów. W pierwszej kolejności przez kawiarnie, które w dużej mierze oferują różne metody parzenia i podawania kawy. Natomiast w dalszej kolejności coraz częściej kawy speciality kupuje się do domów i do biur.

Swego czasu kawy speciality były postrzegane jako kawy drogie i trudne w przygotowaniu. Rozumiem, że to podejście zmienia się.

Zaparzenie w kawiarni kawy speciality w porównaniu do kawy masowej nie różni się bardzo pod kątem ceny. Licząc food cost, będzie to ok. 15 proc. więcej (a czasem wręcz i bez różnicy, biorąc pod uwagę ceny niektórych dystrybutorów wielkich marek!), czyli nie tak duża różnica w cenie, a na pewno ogromna w smaku.

Z kolei, jeśli chodzi o kawę do domu, gdzie możemy wybrać kawę za 80 zł za kg w sklepie, a kawę speciality za 120 zł, to już mamy trochę większą różnicę w cenie, ale znowu mamy kawę dużo lepszej jakości, której znamy źródło pochodzenia, cały łańcuch powstania i drogę jaką kawa przebyła od pola aż do producenta i wiemy, kto na tym zarabia, krok po kroku. Jest to kawa smaczniejsza, bardziej uczciwa i lepsza dla świata, patrząc na jej uprawę, nawozy i wykorzystanie wody. I na pewno z mniejszym wyzyskiem ludzi. A biorąc pod uwagę, jak wiele osób przygotowuje kawę po prostu za pomocą ekspresu ciśnieniowego, kawy speciality są wypalane także i pod takie metody. Różnica w trudności przygotowania jest żadna.

