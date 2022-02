Kim jest Quebonafide, którego herbata właśnie trafiła do sprzedaży?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: kim jest Quebonafide? Jego produkty marki Miss Ti właśnie trafiły do sprzedaży w sklepach Lidl i na stacjach Shell i cieszą się dużą popularnością. Skąd takie zainteresowanie?

Quebonafide i jego herbata podbijają serca młodych konsumentów. Kim jest?/ fot. YouTube.com

Quebonafide naprawdę nazywa się Jakub Grabowski. Polski raper urodził się 7 lipca 1991 w Ciechanowie. W swojej muzycznej karierze był członkiem duetów Yochimu oraz Taconafide. Występował też solowo. Jest założycielem wytwórni QueQuality.

Taconafide i hity Quebo

Muzyk sprzedał w Polsce ponad 500 tys. płyt a na jego koncerty przychodzą tysiące fanów. Największy sukces osiągnął współpracując z innym znanym raperem - Taco Hemingwayem. Wspólnie wydali płytę pod tytułem „Soma 0,5 mg”, która okazała się wielkim sukcesem. Raperzy sprzedali ponad 150 tys. płyt a ich hit „Tamagotchi” grały prawie wszystkie rozgłośnie radiowe.

Ogólnie Quebonafide znajduje się w czołówce listy najlepiej sprzedających się polskich raperów w historii. Jest twórcą takich przebojów jak „Candy”, „Bubbletea” z Darią Zawiałow, „Tamagotchi” z Taco Hemingwayem. Ostatnio wystąpił też w utworze „Papuga” innego znanego rapera z młodego pokolenia – Maty.

Kim jest Quebonafide?

Jakub Grabowski studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie związany jest z piosenkarką Natalią Szroeder. Jest właścicielem kawiarni Miss Ti w Krakowie a w lutym wprowadził na rynek napoje pod marką o tej samej nazwie. Do maja będą one dostępne w Lidlu i na stacjach Shell. Później rozpocznie się ich szersza dystrybucja i wzbogacanie liczby wariantów. Za dystrybucję i produkcje napojów odpowiada forma Soti Natural.

Wytwórnia muzyczna QueQuality założona 15 lipca 2014 roku nie tylko wydaje muzykę i promuje innych artystów ale także sprzedaje ubrania w stylu Quebo, na czym raper dodatkowo zarabia.

Pozamuzyczna działalność Quebonafide może nieco zmartwić fanów, bo jak sam „nawijał” w utworze Matcha Latte: „siedzi w chacie, robi hajs na herbacie”. Pierwszą przerwę w karierze ogłosił w 2017 roku. Następnie w 2018 roku nagrał płytę z Taco Hemingwayem. Po sukcesie krążka „Taconafide” i wspólnej trasie koncertowej w 2020 roku raper kompletnie zmienił swój wizerunek.

Romantic Psycho

Wytatuowany nawet na twarzy Quebo zasłonił charakteryzacją swoje „dziaby”, przefarbował włosy na naturalny kolor i zaczął nosić okulary. Oczywiście każdy „okularnik” zorientował się, że to tylko charakteryzacja, ponieważ przez kilka miesięcy muzyk nie odkleił od szkieł naklejki z informacją od ich producenta… Nie przeszkodziło mu to jednak występować w Dzień Dobry TVN czy w programie Jakuba Wojewódzkiego. Kreował się tam na nieśmiałego, spokojnego człowieka. Tłumaczył, że ma dość udawania i wraca do czasów, kiedy był nieśmiałym studentem. W tym czasie wydał płytę „Romantic Psycho” promując ją w okularach z naklejką na szkłach oraz w jednej, błękitnej koszulce polo.

W ramach promocji tej płyty raper wydał także film dokumentalny „Quebonafide: Romantic Psycho” w którym pokazał prace nad albumem. Jego fani chętnie poszli do kin, aby go obejrzeć. Od czasów tej płyty wieści o nowych utworach rapera przycichły a on sam skupił się raczej na biznesie. W tym czasie nawiązywał tylko kooperacje z innymi muzykami np. z FORXST, z którym wspólnie wypuścili na rynek nie tylko muzykę, ale także herbaty Miss Ti czy z Matą, u którego razem z Malikiem Montaną gościnnie wystąpili w utworze „Papuga”.