Wysoki poziom kofeiny we krwi może obniżyć ilość tkanki tłuszczowej i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2, sugerują najnowsze badania.

Czasopismo BMJ Medicine donosi o najnowszych badaniach na temat kofeiny, które wykazały potencjalne korzyści zdrowotne dla osób z wysokim jej poziomem we krwi. Dr Katerina Kos, specjalista od cukrzycy i otyłości z angielskiego University of Exeter zauważa jednak, że celem badania nie było wykazanie, że należy pić więcej kawy, a dodatkowo - napoje zawierające kofeinę, ale przy okazji cukier lub tłuszcz zniwelują pozytywne skutki działania kofeiny.

Picie kawy a ryzyko cukrzycy typu 2

Naukowcy stwierdzili, że ich praca opierała się na wcześniej opublikowanych badaniach, które sugerowały, że picie od trzech do pięciu filiżanek kawy dziennie, zawierającej średnio 70-150 mg kofeiny, wiązało się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia. Były to jednak badania obserwacyjne, w związku z czym trudno było określić, czy efekty były spowodowane kofeiną, czy innymi związkami.

W najnowszym badaniu wykorzystano jednak technikę znaną jako randomizacja mendlowska, która ustala przyczynę i skutek na podstawie dowodów genetycznych. Zespół odkrył dwa powszechne warianty genów związane z szybkością metabolizmu kofeiny i wykorzystał je do ustalenia genetycznie przewidywanych poziomów kofeiny we krwi oraz tego, czy było to związane z niższym BMI i tkanką tłuszczową.

Osoby z wariantami genetycznymi związanymi z wolniejszym metabolizmem kofeiny piją średnio mniej kawy, ale mają wyższy poziom kofeiny we krwi niż osoby, które ją szybko metabolizują.

Ryzyko cukrzycy typu 2 a utrata wagi

Naukowcy odkryli, że ryzyko cukrzycy typu 2 zmniejszone o połowę było spowodowane utratą wagi. Wiadomo, że kofeina przyspiesza metabolizm, zwiększa spalanie tłuszczu i zmniejsza apetyt, a dzienne spożycie 100 mg szacuje się, że zwiększa wydatek energetyczny o około 100 kalorii dziennie.

Istnieją ograniczenia co do wyników, w tym fakt, że analiza opierała się na prawie 10 000 osób pochodzenia głównie europejskiego, które brały udział w sześciu długoterminowych badaniach.

Dr Stephen Lawrence, profesor kliniczny na University of Warwick, powiedział, że badanie było „interesujące” i wykorzystało „dobrą naukę”, ale zauważył, że ocena mendlowska była „stosunkowo nową techniką” i chociaż użyteczna, była „podatna na uprzedzenia”.

Powiedział, że może to prowadzić do przyszłych badań, które mogą ostatecznie opracować obiecujące metody leczenia. „Musimy być ostrożni, aby nie spieszyć się z nadinterpretacją”.

Utrata wagi spowodowana przez kofeinę zmniejszy ryzyko cukrzycy typu 2?

Autorzy dokonali „wielkiego skoku wiary”, zakładając, że utrata masy ciała spowodowana zwiększonym spożyciem kofeiny zmniejszy ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 - powiedział Lawrence, dodając, że nie było to bardziej skuteczne niż zmniejszenie spożycia kalorii i zwiększenie aktywności fizycznej.

Dodatkowo - spożywanie kofeiny powodowało u niektórych kołatanie serca i zaburzenia rytmu serca, więc nie było odpowiednie dla wszystkich.

"Czy ludzie powinni pić więcej kawy, aby zmniejszyć ryzyko otyłości lub cukrzycy?" - spytał Lawrence, dodając: "Nauka sugeruje stosunkowo dobre dowody na to, że spożywanie kofeiny zwiększa spalanie tłuszczu, nawet w stanie spoczynku. Jednak nie jest podstawą leczenia otyłości, a niewłaściwie stosowana może spowodować przyrost masy ciała, a nawet szkody.”

