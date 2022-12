Kawa czy herbata? Co daje większego „kopa"? Ile wynosi bezpieczna dawka kofeiny. Dla kawoszy i dla miłośników herbaty Fundacji Konsumentów przygotowała raport wskazujący, które napoje zawierają najwięcej kofeiny.

W czym jest kofeina?

Jak podaje raport Fundacji Konsumentów, chociaż kofeina wielu osobom kojarzy się głównie z kawą, to występuje ona nie tylko w ziarnach kawy, ale też w wielu innych roślinach. Kofeinę znajdujemy między innymi w ziarnach kakaowca, orzechach coli, owocach guarany i drzewa bożonarodzeniowego, z którego wytwarza się chleb świętojański. A także w liściach herbaty.

Kofeina także w energetykach, budyniu i czekoladzie

Ponieważ kofeinę dodaje się do wielu środków spożywczych, suplementów diety i farmaceutyków, prawdopodobnie w naszej codziennej diecie jest jej więcej niż sądzimy. Jeśli więc pijesz napoje gazowane i energetyzujące, jadasz budyń, czekoladę lub inne słodycze zawierające kakao, a do tego stosujesz leki przeciwbólowe bądź przeciwgrypowe, do których z dużym prawdopodobieństwem dodano kofeinę, sprawdź ile kofeiny dokładasz swojemu organizmowi w filiżance kawy bądź herbaty.

Bezpieczna dawka kofeiny

Bezpieczna dzienna dawka kofeiny dla zdrowej dorosłej osoby wynosi około 300 mg. W celu ochrony konsumentów, zwłaszcza tych najmłodszych, w krajach UE na etykietach produktów, które zawierają więcej niż 150 mg kofeiny/l musi znajdować się informacja o wysokiej zawartości kofeiny.

Kofeina a teina. Czym się różnią?

Ten sam związek nazywamy kofeiną, jeśli znajduje się w kawie, ale może być nazwany teiną, kiedy mówimy o jego występowaniu w herbacie; podobnie kofeina z guarany to guaranina, a kofeina zawarta w yerba mate to mateina.

Ile kofeiny jest w kawie i herbacie?

Zawartość kofeiny w kawie i herbacie zależy od gatunku, rodzaju, czasu zbioru i sposobu suszenia nasion oraz liści. Ziarna kawy w suchej masie zawierają średnio o połowę mniej kofeiny niż liście herbaty. W naparze herbaty kofeiny może być nie mniej, a nawet więcej niż w naparze kawy. Warto też pamiętać, że stężenie kofeiny w herbacie rośnie wraz z czasem parzenia.

Zobacz wyniki raportu nt. zawartości kofeiny w popularnych markach kawy i herbaty.

