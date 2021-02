Kolański o podatku od reklam: kolejna danina może dobić nie tylko branżę napojową

- Podatek od reklam będzie kolejnym obciążeniem nałożonym na polskich przedsiębiorców, dla których działania marketingowe stanowią podstawę do budowania świadomości marki wśród konsumentów i w efekcie są głównym generatorem napędzającym sprzedaż. Nie ma bowiem bardziej efektywnej reklamy niż ta ulokowana w mediach, bo tylko tak możemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Działania w tym aspekcie zostaną mocno ograniczone, bo firmy medialne przerzucą koszty podatku na swoich klientów – polskich reklamodawców. Z punktu widzenia Colian to dodatkowa bariera rozwoju. Trzeba pamiętać, że od stycznia na napoje został nałożony najwyższy w Europie podatek cukrowy, a szczególnie mocno zostały obciążone napoje gazowane nie owocowe - komentuje Jan Kolański.

- Wyjaśnienia ustawodawcy w których podkreśla się, że kolejna danina będzie wsparciem dla rządu w walce z pandemią Covid-19, nie są do końca zrozumiałe. Podatek cukrowy daje bowiem trzykrotnie większe wpływy do budżetu niż planowany podatek od reklam - dodaje.

Zdaniem Jana Kolańskiego, dodatkowe obawy budzi fakt, że rząd zakłada nałożenie wyższej opłaty na wybrane produkty – w tym na te z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących. - To jawna dyskryminacja wybranych grup wyrobów. Obawiam się, że kolejna danina może dobić nie tylko branżą napojową, ale wiele innych, które w czasie pandemii stoją na skraju bankructwa. Żaden europejski kraj nie zdecydował się na tak wysoki podatek - mówi.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW COL Colian Holding SA