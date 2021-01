Kolański: Podatek cukrowy odchudzi butelki

Jan Kolański wskazuje, że ze względu na to, że nie wszystkie napoje zostały objęte podatkiem, na rynku pojawią się bardzo duże dysproporcje cenowe między napojami gazowanymi a sokami, nektarami, napojami mlecznymi, piwami bezalkoholowymi czy izotonikami, które często mają w składzie dużo więcej cukru.

W odpowiedzi na podatek cukrowy Colian wprowadza nowy format 0,85 l, by cena nie była dla konsumenta barierą zakupową.

- Dotąd butelka oranżady Hellena 1,25 l kosztowała w granicach od 2 do 2,5 zł. Doliczając podatek cukrowy, podatek VAT i marżę sklepu, klient będzie musiał dopłacić od 1,2 do 1,5 zł. Oznacza to, że cena butelki może osiągnąć nawet 4 zł – opowiada prezes Coliana.

Zdaniem Kolańskiego na podatku ucierpią najmocniej polscy producenci, a jego efektem będzie zmniejszenie się liczby firm działających na rynku. Spadek sprzedaży prognozowany jest na ok. 30 proc.



- Dodatkowo borykamy się z problemami związanymi z pandemią, która spowodowała około 15-procentowy spadek spożycia napojów. To znacznie utrudnia nasze działania. Jeśli spadki sprzedaży będą wyższe, oznaczać to może katastrofę dla branży napojowej w Polsce - mówi.

Więcej na Money.pl