Kolejna spożywcza współpraca influencerska. Kim jest Natsu?

Excellence i Team X rozpoczęli współpracę. Od 28 grudnia w sklepach Biedronka można kupić 8 różnych rodzajów soków Excellence Team X, zaprojektowanych i wybranych przez gwiazdy, w tym wybrany przez Natsu Juicy Juice – który ma w składzie jabłko, kokos, limetkę, guawę, graviolę, marakuję i aronię.

Autor: Anna Wrona

Data: 28-12-2021, 10:25

Excellence i Team X – Juicy Juice Natsu; fot. shutterstock

Kim jest Natsu?

"Natsu to niesamowicie pozytywna influencerka. Dzięki ogromnej ambicji, dystansu do siebie i poczuciu humoru szybko zyskała wierne grono fanów. Pasjonuje się aktorstwem, makijażem i tworzeniem modnych stylizacji. Na swoich kanałach chętnie wciela się w różne postaci, próbuje nowych wyzwań i stale utrzymuje relacje z fanami poprzez angażujące Q&A. Jej łączne zasięgi na wszystkich kanałach przekraczają 4 mln obserwujących" - informuje Excellence.

Excellence i Team X

Excellence rozpoczął szeroką kampanię w ramach współpracy z Team X. Od 28 grudnia w sklepach Biedronka można kupić 8 różnych rodzajów soków Excellence Team X, zaprojektowanych i wybranych przez gwiazdy. Łącznie w sprzedaży jest 500.000 sztuk soków NFC opartych na własnych recepturach, przygotowanych wraz z Team X.

Producent wskazuje, że do soków zabronione jest dodawanie wszelkich cukrów.

– Dlatego posiadają tylko naturalnie występujące cukry, a dzięki dodaniu do nich wody kokosowej, soku z ogórka oraz soku z cukinii mają obniżoną kaloryczność - wskazuje Excellence.

Produkty są promowane na kanałach wszystkich gwiazd Team X, które docierają do 10 milionów odbiorców i mają ponad 350 mln odsłon. Na Instagramie i na kanałach Youtube dostępne są Instastories, filmy video i konkursy.

Produkty Team X to soki NFC – co oznacza, że ich zawartość nie pochodzi z odtworzenia koncentratów, a w wyniku wyciśnięcia soku bezpośrednio z owoców i warzyw.

Excellence: Co produkuje?

Excellence to polski producent soków, syropów, napojów oraz suplementów diety, notowany na NewConnect. Firma eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc