PZPN poinformował, że wraz z końcem 2022 roku wygasła umowa z oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski - firmą OSHEE. Zakończenie współpracy ze związkiem wcześniej komunikowała Ustronianka.

PZPN rozstaje się z OSHEE. fot. PZPN

PZPN żegna się z OSHEE

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że wraz z końcem 2022 roku wygasły umowy z Oficjalnymi Sponsorami reprezentacji Polski: T-Mobile i OSHEE, a także Oficjalnymi Partnerami reprezentacji Polski: 99RENT i Ustronianką.

– W imieniu PZPN pragnę serdecznie podziękować za współpracę naszym Oficjalnym Sponsorom i Partnerom. Wspólnie przeżyliśmy wiele bardzo emocjonujących chwil związanych z polskim futbolem. W czasie trwania naszej współpracy reprezentacja Polski brała udział w turniejach finałowych mistrzostw świata i Europy, a nasi Sponsorzy i Partnerzy zawsze ją wspierali, za co jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność i uznanie. Z pewnością spotkamy się jeszcze na piłkarskim szlaku, w końcu łączy nas piłka – powiedział Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Od kiedy OSHEE było sponsorem reprezentacji Polski?

Współpraca z firmą T-Mobile trwała od 1 marca 2020 roku, natomiast z OSHEE od 1 października 2016 (1 sierpnia 2018 roku firma została Oficjalnym Sponsorem reprezentacji Polski). Z firmą 99RENT, jako Oficjalnym Partnerem reprezentacji Polski, PZPN współpracował od 1 sierpnia 2014 roku, natomiast z Ustronianką od 1 stycznia 2015.

Polska federacja piłkarska w najbliższych dniach poinformuje o zawarciu nowych umów sponsorskich. – Finalizujemy rozmowy zarówno z naszymi obecnymi, wieloletnimi i zaufanymi partnerami, jak i nowymi firmami, które chcą inwestować w sport i rosnąć w siłę wraz z reprezentacją Polski, czyli najważniejszą drużyną w kraju. Mogę już teraz zdradzić, że nasza piramida sponsorska pozostanie wypełniona, a przychody z tytułu umów sponsorskich będą rekordowe w całej historii PZPN – dodał Łukasz Wachowski.

OSHEE sponsorem reprezentacji Polski

W ramach umowy z PZPN OSHEE uzyskało prawo do używania Tytułu Sponsorskiego, jak również do posługiwania się logotypem kompozytowym oraz do używania grupowego wizerunku Piłkarskiej Reprezentacji Polski, Reprezentacji Polski U-21 oraz Reprezentacji Polski Kobiet w zakresie realizacji działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, związanych z napojami funkcjonalnymi.

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej logotyp marki OSHEE pojawiał się m.in. na ściankach sponsorskich w trakcie konferencji prasowych i wywiadów, na tablicach reklamowych wokół boiska, na ławce rezerwowych oraz na łuku wejściowym boiska. Ponadto napoje funkcjonalne OSHEE w bidonach i lodówkach z logotypem firmy były eksponowane w trakcie meczów w ramach strefy ławki rezerwowych oraz podczas oficjalnych konferencji prasowych.

Jak informowaliśmy pod koniec grudnia, Ustronianka po siedmiu latach zakończyła współpracę z PZPN w roli oficjalnego partnera reprezentacji Polski. Umowę partnerską z piłkarską federacją przedłuży za to sieć Biedronka.

Producent wód mineralnych i napojów od 2015 roku był oficjalnym partnerem reprezentacji Polski oraz reprezentacji U-21.

