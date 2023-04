Popek, śladem Kizo czy Quebonafide, zainteresował się branżą spożywczą. Raper promuje napoje energetyczne.

Raper Popek promuje napoje energetyczne; fot. za Facebook

To nie pierwszy produkt spożywczy od znanego rapera. Mamy już pizzę Sukcesilianę i Kizzersy od Kizo, czy produkty z Miss Ti od Quebonafide. Do tego grona dołącza Popek – i to nie pierwszy raz.

Napój energetyczny Popek

Popek promuje napoje energetyczne nazwane po prostu Popek. Już kilka lat temu w sklepach pojawił się Albański Raj - nawiązujący do nazwy Gang Albanii.

Napój Popek jest reklamowy hasłem "daje kopa".

Napoje energetyczne - zmiany w prawie

Na początku 2023 r. do Sejmu trafił głośny projekt zmiany Ustawy o zdrowiu publicznym przewidujący m.in. zakaz sprzedaży tzw. energetyków osobom poniżej 18 roku życia.

Pilotowana przez ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka nowela dotyczy m.in. wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia; a także zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych.

Według projektu reklama napojów spełniających powyższą definicję nie będzie możliwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze w godz. 6-20.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady będzie reklama prowadzona przez "organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy".

Zakaz reklamy w.w. napojów obejmie także prasę dziecięcą i młodzieżową, okładki dzienników i czasopism oraz m.in. słupy i tablice reklamowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl