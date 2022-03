Konflikt na Ukrainie uderzy w polską gospodarkę? "Odczujemy to w portfelu"

Agresja Rosji na Ukrainę będzie miała szereg konsekwencji dla branży spożywczej, wraz załamaniem eksportu i importu – mówi nam Tomasz Kułakowski, rzecznik producenta napojów Krynicy Vitamin SA.

Data: 03-03-2022, 10:59

Tomasz Kułakowski, rzecznik producenta napojów Krynicy Vitamin SA ocenia możliwe konsekwencje wojny na Ukrainie. fot. mat. pras.

Krynica Vitamin o konsekwencjach sytuacji na Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę będzie miała szereg konsekwencji dla branży spożywczej, wraz załamaniem eksportu i importu. Wielką niewiadomą będzie sytuacja na rynkach krajów wschodniosłowiańskich po zakończeniu konfliktu: ukraińskim, białoruskim i rosyjskim - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Kułakowski, rzecznik producenta napojów Krynicy Vitamin SA.

Strategią biznesową Krynicy Vitamin SA od lat jest dywersyfikacja – geograficzna i produktowa.

- Rynek polski jest dla nas niezwykle ważny, ale stabilny, organiczny wzrost zapewnia spółce eksport. A on na kierunku wschodnim dla wielu firm załamał się - dodaje.

Krynica Vitamin o współpracy z firmami z Ukrainy

Kułakowski przypomina, że w 2021 r. Krynica Vitamin w 2021 roku produkowała napoje niskoalkoholowe dla jednej z największych sieci handlowych nad Dnieprem.

- Współpracowaliśmy również z ukraińskim dostawcą nakrętek do butelek PET, z którym straciliśmy kontakt. Obecnie nie prowadzimy interesów z Rosją czy z Ukrainą, zatem ten konflikt nie wpłynie bezpośrednio na nasz biznes, ale pośrednio uderzy w całą polską gospodarkę. Odczujemy go w cenach energii, inflacji, być może w dostępie do surowców czy spowolnieniu sieci dostaw. Nie docierają do nas sygnały o ograniczeniu zamówień od naszych klientów. Nie mamy bezpośrednich dostawców na rynkach wschodnioeuropejskich, więc nie ma zagrożenia ciągłości produkcji. Nasz zakład produkcyjny pracuje bez zakłóceń. W wysokim sezonie produkcji napojów mamy pracowników tymczasowych z Ukrainy, którzy – mowa o mężczyznach – w większości wrócili do domów, by walczyć z rosyjską armią. Nowa sytuacja może z czasem stworzyć nowe możliwości i wejście na inne rynki, ale jest zbyt wcześnie, bo o tym teraz myśleć - wskazuje.

Krynica Vitamin pomaga Ukrainie

Krynica Vitamin na bieżąco monitoruje sytuację za wschodnią granicą.

- Skupiamy się na pomocy humanitarnej. Już przekazaliśmy napoje dla ukraińskich rodzin uciekających do Polski, chcemy zaoferować zakwaterowanie, wyżywienie i pracę tymczasową dla uchodźców, głównie kobiet z Ukrainy - dodaje.

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na gospodarkę naszego regionu?

- Przewidywanie samo w sobie jest zadaniem niewdzięcznym, szczególnie jak połączymy to działaniami wojennymi i nieprzewidywalnością polityków utrzymujących się u władzy przez dekady, oderwanych od rzeczywistości swoich obywateli, jak Władimir Putin czy Aleksander Łukaszenka. Wiele zależy od tego, jak długo potrwa rosyjska agresja i jaka będzie skala zniszczeń - wskazuje Kułakowski.

Rosja pozostanie niedostępna dla polskiej żywności

Rzecznik Krynicy Vitamin prognozuje, że rosyjski rynek będzie dla polskich eksporterów raczej niedostępny.

- Jeżeli Władimir Putin pozostanie u władzy, jego reakcją po zakończeniu działań wojennych będzie zapewne dalsza izolacja ekonomiczna, odcinanie się od wszystkiego, co europejskie, blokowanie importu, zaostrzenie embarga na unijną żywność. Bez względu na kurs polityczny, należy się spodziewać w Rosji pogłębienia kryzysu finansowego, dalszego upadku wartości rubla i braku możliwości rozliczeń finansowych, co sprawi, że produkty rolno-spożywcze z Polski i krajów unijnych będą niedostępne albo zbyt drogie dla odbiorcy z kraju nad Wołgą. Analogicznie może być z rynkiem białoruskim, który od 2014 roku był dla wielu eksporterów oknem eksportowym na Rosję. Rozwój sytuacji w Białorusi zależy od dalszej przymusowej „integracji” tego kraju z Rosją - wskazuje.

Wojna w Ukrainie a wzrost cen żywności

Wojna w Ukrainie, będącej wraz z Rosją spichlerzem Europy doprowadziła już do gwałtownego wzrostu cen pszenicy i innych zbóż, oleju słonecznikowego i pozostałych produktów rolnych.

- Część ukraińskich spółek (m.in. Kernel) już wstrzymała eksport z Ukrainy. Będzie miało to skutek proinflacyjny dla Polski i całej Europy, co w połączeniu z zaburzeniem łańcucha dostaw spowodowanym Covid-19, doprowadzi do dalszego wzrostu cen żywności. Pod znakiem zapytania stoi dostępność rynku ukraińskiego dla polskich produktów, to, jakie będzie zapotrzebowanie i zdolności gospodarki na zakup polskiej żywności, choć należy pamiętać, że więcej importujemy żywności z Ukrainy, niż eksportujemy. Oba kierunki sprzedaży mogą się załamać. Dla pracowników Krynicy Vitamin, jak i dla większości firm, wojna w Ukrainie to ogromny wstrząs i przeżycie emocjonalne. Dlatego angażujemy się w pomoc humanitarną - podsumowuje nasz rozmówca.