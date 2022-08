Konflikt o Tajwan spowolni wzrost rynku napojów w Chinach?

Autor: AT

Data: 12-08-2022, 09:16

Polityczny impas w sprawie Tajwanu może być jednym z czynników spowalniających dynamikę wzrostu sektora napojów gorących w okresie przejściowym - oceniają analitycy GlobalData.

Czy polityczny impas w sprawie Tajwanu wpłynie na rynek herbaty i kawy w Chinach? fot. PAP/Abaca

Rynek gorących napojów rośnie w Chinach

Wartość chińskiego rynku gorących napojów ma przekroczyć 48 miliardów dolarów już w 2026 r. - przewiduje GlobalData.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Firma prognozuje, że pomimo narastającego kryzysu geopolitycznego, gospodarczego i zdrowotnego, sprzedaż gorących napojów w Chinach wzrośnie, ponieważ konsumenci będą kupować produkty o wyższej jakości.

Wzrost rynku chińskiego stymuluje wprowadzanie innowacyjnej i spersonalizowanej oferty w zakresie herbaty, kawy i gorących napojów roślinnych. W rezultacie chiński rynek napojów gorących ma osiągnąć CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 6,1% z 231,4 mld CNY (36,2 mld USD) w 2021 r. do 311 mld CNY (48,6 mld USD) w 2026 r. - wskazuje GlobalData.

Chińczycy piją już nie tylko herbatę

Raport GlobalData „Chińskie gorące napoje – ocena rynku i prognozy do roku 2026” ujawnia, że ​​chociaż herbata pozostaje podstawowym napojem Chińczyków, kultura kawy rozwija się dzięki zmieniającemu się stylowi życia i preferencjom miejskich konsumentów.

Motorem wzrostu rynku będzie przede wszystkim kategoria kawy gorącej, która w latach 2021-2026 ma odnotować najszybszą wartość CAGR na poziomie 6,5 proc. Za tą kategorią pojawią się inne gorące napoje i gorąca herbata z CAGR na poziomie odpowiednio 6,2% i 6,0% w okresie prognozy.

Jak pandemia wpłynęła na rynek herbaty w Chinach?

- Rygorystyczne lockdowny podczas pandemii COVID-19 wprowadzane w Pekinie, Szanghaju i prowincji Hainan osłabiły lokalną sprzedaż gorących napojów. Rosnące zapotrzebowanie na nowe doświadczenia konsumpcyjne wśród miejskiej młodzieży oraz wprowadzanie nowych stylów i smaków parzenia przez międzynarodowe i krajowe firmy napędzają wzrost kategorii gorącej kawy w Chinach - mówi Naveed Khan, analityk ds. konsumentów w GlobalData.

- Gorąca herbata, największa kategoria pod względem wartości sprzedaży, stale się rozwija, ponieważ nowe herbaty w stylu chińskim, takie jak herbata żółta i herbata zapachowa, zyskują na popularności. Chińczycy najczęściej piją je w celu poprawy odporności oraz ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia - dodał.

Ile Chińczycy wydają na gorące napoje

Według raportu, „sklepy ogólnospożywcze” były wiodącym kanałem dystrybucji na chińskim rynku napojów gorących w 2021 r., a następnie hipermarkety i supermarkety oraz sklepy internetowe. Nestlé, China Tea i Zhejiang Xiangpiaopiao były trzema największymi firmami w rozdrobnionym chińskim sektorze gorących napojów pod względem wartości w 2021 roku, a Nescafe i U.Loveit były wiodącymi markami.

Wydatki per capita (PCE) na gorące napoje w Chinach wzrosły z 6,5 USD w 2016 r. do 12,7 USD w 2021 r., przewyższając średnią regionalną na poziomie 11,1 USD, ale pozostając w tyle w stosunku do globalnego poziomu 17,0 USD. Chiński PCE na gorące napoje wzrośnie do 17 dolarów w 2026 roku.

Konflikt o Tajwan spowolni wzrost rynku herbaty w Chinach?