Campa Cola, Ramune Cola Hata, Jarritos Mexican Cola, Kofola, Fritz-kola, rosyjskie zamienniki powstałe z... sankcji oraz nasza poczciwa Polo Cocta. Okazuje się, że na świecie jest wiele napojów typu cola, które są konkurencyjne i mogą zastępować produkty amerykańskich koncernów.

Które marki mogą konkurować z Coca-Colą i Pepsi?; fot. unsplash.com

Campa Cola - kultowa hinduska cola wchodzi z powrotem na rynek. Czy zagrozi koncernom?

Ramune Cola Hata z Japonii jest popularna na całym świecie, jednak nie ze względu na smak, ale ciekawy sposób otwierania butelki!

Jarritos Mexican Cola - ma lekko gazowany, orzeźwiający smak coli z nutami wanilii i ostrego imbiru. Jest słodzona wyłącznie cukrem trzcinowym.

Czeska Kofola, która ma w składzie 14 składników ziołowych i owocowych, jest już coraz szerzej dostępna w Polsce

Fritz-kola pod względem sprzedaży jest numerem 3 w handlu w kategorii napojów typu cola w Niemczech.

Powstałe z sankcji. CoolCola i Russkaja Cola z wizerunkiem Maryi z Jezusem - nieudane zamienniki po wycofaniu się koncernów z Rosji w ubiegłym roku. Dobry Cola - nowy lider.

PoloCocta. PRL-owska odpowiedź na amerykańskie napoje. Mimo reaktywacji, nie poradziła sobie na rynku.

Campa Cola - hinduski hit sprzed lat

Kilka dni temu media na całym świecie obeszła wiadomość, że azjatycki miliarder Mukesh Ambani, właściciel koncernu Reliance Group, zamierza ponownie wprowadzić na rynek kultową w Indiach 50-letnią markę napojów Campa Cola.

Napój był popularny w latach 70. i 80. XX wieku i został wprowadzony po zmianie prawa w Indiach, kiedy z rynku wycofała się Coca-Cola. Campa Cola używała tej samej czcionki w logo. Rodzima marka napojów bezalkoholowych szybko zyskała popularność jako napój dla młodych ludzi. Niektórzy do dziś z sentymentem wspominają reklamy napojów. Ostatecznie, pod koniec lat 90. XX w. marka zniknęła z rynku, po powrocie do Indii Coca-Coli i PepsiCo.

Czy teraz przyjmie się wśród konsumentów? Zdania są podzielone. - Campa smakowała dobrze, ponieważ nie mieliśmy innych opcji - pisał w 2009 r. felietonista 'New York Timesa' Santosh Desai.

Cola-Cola - historia napoju

Coca-Cola została wynaleziona w Atlancie, w Stanach Zjednoczonych, w 1886 roku. Recepturę napoju opracował farmaceuta John Stith Pemberton, a nazwę i kultowe logo, używane do dziś, wymyślił jego wspólnik i księgowy Frank M. Robinson. Głównymi składnikami Coca-Coli były liście koki i orzeszki koli.

I choć dziś - po ponad 135 latach - napoje są dostępne na całym świecie i są synonimem popkultury, a rynek należy głównie do Coca-Coli i PepsiCo, w niemal każdym kraju działa lokalna marka posiadająca w swoim portfolio napój typu cola, który wśród określonej grupy odbiorców jest uważany za kultowy.

Postanowiliśmy to prześledzić! Oto nasze typy "kultowych" napojów typu cola!

Japońska Ramune Cola Hata - jak otworzyć butelkę?

Ramune to popularna na całym świecie japońska oranżada. Występuje ona w wielu smakach – od oryginalnego poprzez smaki bazujące na popularnych tropikalnych owocach i napój z aromatem coli. Cechą charakterystyczną jest jednak kształt butelki i sposób otwierania i to one w głównej mierze przyciągają klientów. Ramune oczywiście posiada ciekawy smak, ale aby się o tym przekonać, najpierw musimy się do niego dostać.

Butelka zamknięta jest marmurową kulką, którą należy wcisnąć do wewnątrz dołączonym kapslem. Spadając zatrzyma się ona na przewężeniu butelki (zwanym szyją Codda - od jej wynalazcy). Co ciekawe, po znacznym przechyleniu kulka z powrotem powróci do „ustnika” i zamykając go zapobiegnie wylaniu napoju.

Japońska oranżada Ramune Cola Hata

Oranżada i cola Ramune doczekały się swojego miejsca w nowoczesnej japońskiej popkulturze. Charakterystyczną butelkę i sposób picia można zaobserwować w komiksach, mangach czy grach komputerowych.

Jarritos Mexican Cola - z wanilią, imbirem i cukrem trzcinowym

Jarritos to legendarna marka napojów, której nazwa odnosi się do meksykańskiej tradycji serwowania napojów w glinianych dzbanach (Słowo „jarrito” znaczy „mały dzbanek”). To jedna z najpopularniejszych w Meksyku, Kanadzie oraz USA marka napojów orzeźwiających.

Jarritos Mexican Cola fot. shutterstock.com

Pierwszym wprowadzonym na rynek smakiem był kawowy. Z biegiem czasu do portfolio dołączały kolejne, głównie oparte na smakach owoców. Jarritos to także wariant Mexican Cola, który ma lekko gazowany, orzeźwiający smak coli z nutami wanilii i ostrego imbiru. Jak wszystkie napoje firmy - jest słodzony wyłącznie cukrem trzcinowym (to cecha charakteryzująca smak napojów Jarritos).

Kofola - czeska ziołowa cola. Gdzie kupić Kofolę w Polsce?

Kofola to bezalkoholowy napój gazowany typu cola produkowany w Czechach i na Słowacji. Początki Kofoli sięgają lat 60. Co ciekawe, do dziś firma produkująca Kofolę - Kofola Československo wciąż pozostaje w czeskich rękach. Właścicielami spółki jest rodzina Samarasów, czeskich przedsiębiorców greckiego pochodzenia.

Głównym składnikiem Kofoli jest opatentowany przez Czechów syrop Kofo. W jego skład wchodzi 14 składników ziołowych i owocowych, woda, cukier i/lub syrop fruktozowy, kofeina i karmel.

Kofola w polskich sklepach Aldi fot. mat.pras.

Kofola jest od kilku lat obecna na polskim rynku, jednak do 2022 r. dostępna była jedynie w małych sklepach czy hurtowniach bliżej granicy z Czechami i znana była dość wąskiemu gronu konsumentów. Teraz wchodzi do ogólnopolskiej dystrybucji. Słynny napój można już kupić w kilku sieciach handlowych.

Fritz-kola. Hipsterska cola numerem 3 w Niemczech

- Naszym celem było stworzenie nowego napoju z kolą, który byłby lepszy od liderów rynku. Dziś pod względem sprzedaży fritz-kola - która nigdy nie miała być produktem masowym jest numerem 3 w handlu w kategorii napojów typu cola w Niemczech - mówił nam w październiku 2022 r., Mirco Wolf Wiegert, założyciel i CEO marki fritz-kola.

Mirco Wolf Wiegert na pomysł stworzenia nowej koli wpadł wraz z przyjacielem w 2003 roku.

- Naszym celem było stworzenie nowego napoju z kolą, który byłby lepszy od liderów rynku - mocniejszy, bogatszy, bardziej pobudzający, mniej słodki, z nutą cytrusów i podawany tylko w szklanych butelkach. (...)Do naszej koli dodaliśmy maksymalną dopuszczalną wówczas przez prawo dawkę kofeiny, czyli 25 mg na 100 ml - mówi.

Russkaja Cola i CoolCola - nieudane zamienniki po wycofaniu się koncernów z Rosji

Po wycofaniu się Coca-Coli i PepsiCo z rynku rosyjskiego w 2022 r., zaczęto zastanawiać się czym zastąpić "zgniłe", amerykańskie marki.

Pierwszy pomysł to zaprezentowane w połowie maja przez koncern Ochakovo "alternatywy". Zamiast coca-coli jest cool cola, zamiast fanty – fancy, a zamiast sprite'a – street. Producent już zapowiedział, że jego wersje napojów mają być takie same, a nawet lepsze niż oryginał.

Kilka tygodni później, były mer Archangielska, oligarcha Aleksandr Donskoj, zapowiedział wprowadzenie na rosyjski rynek napoju pod nazwą handlową Russkaja Cola (a dokładniej Russkaja Koła). Zagraniczne portale pisały nawet prześmiewczo, że nowy napój powstał z sankcji i ziół, bo w Russkaja Cola ten aromat ziołowy i korzenny (zbierane w Kraju Ałtajskim) ma być mocno wyczuwalny.

Jednak to co szokuje najbardziej, to etykieta nowej wersji Coca-Coli, na której widnieje wizerunek Maryi z Jezusem. Donskoj portalowi Podjom przekazał, że nie widzi problemu w przedstawieniu na etykiecie ikony Maryi z Jezusem. – To patriotyczne, to ważne dla Rosjan - mówił.

Jednak - według najnowszych danych z Rosji - nowym liderem rynku napojów bezalkoholowych w Rosji jest marka "Dobry Cola". To produkt Multon Partners - firmy, która kontynuuje produkcję w zakładach, w których przed ponad rokiem rozlewano oryginalną Coca-Colę. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazła się marka Coca-Cola (dzięki importowi), ale jej udział w sprzedaży spadł ponad 3-krotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym – do 14,1 proc.

PoloCocta. PRL-owska odpowiedź na amerykańskie napoje

Polska odpowiedź na amerykańską colę pojawiła się na rynku w latach 70. ubiegłego wieku. Miała być silnym orężem władz ludowych w walce o konsumenta z wchodzącymi na polski rynek Coca-Colą i ówczesną Pepsi-Colą. Polo-Cockta była znacznie mniej nasycana dwutlenkiem węgla, a jej termin ważności sięgał zaledwie 30 dni. Niektórzy wręcz przekonują, że trudno było w tym smaku odnaleźć nutki pierwowzoru.

Polo Cocta znana jest szerzej m.in. za sprawą filmu Kingsajz z 1987 r. Wypicie tego napoju umożliwiało powiększonym do ludzkich rozmiarów krasnoludkom, tzw. polokoktowcom, pozostanie w stanie powiększonym / Kingsajzie.

Polo Cocta była produkowana do lat 90. XX wieku przez wytwórnie wód gazowanych należące do spółdzielni Społem.

Po ponad 10 latach niebytu marka wróciła na polski rynek za sprawą firmy Zbyszko Company, która na fali popularności produktów rodem z PRL, wykupiła licencję na używanie nazwy. Jednak w XXI wieku Polo Cockta nie odniosła sukcesu na rynku, więc napój przemianowano na PoloColę.

W 2015 roku Polo Cockta ponownie zaczęła być produkowana, jest dostępna głównie w sklepach sieci Biedronka, ale także na platformie Frisco.

