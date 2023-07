W długim okresie patrzymy na ten rynek, jak na rynek z dużym potencjałem wzrostu, organicznego w krótkiej perspektywie, ale też strukturalnie w perspektywie kolejnych 10 lat - powiedział nam Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska.

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, w rozmowie z nami opowiedział m.in. strategii sieci So Coffee i Costa Coffee w Polsce. / fot. PTWP

Rynek kawiarni w Polsce

Jak ocenia pan rynek kawiarniany w Polsce?

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska: Rynek kawiarni Polsce oceniam bardzo dobrze. I to oceniam dobrze po pierwsze z tego jacy jesteśmy jako rynek kawiarni w porównaniu choćby do innych rynków zagranicznych, ale też z punktu widzenia potencjału, który tutaj jest. Kiedy patrzymy wewnętrznie, również odnosząc się do innych krajów zagranicznych, gdzie jest obecne Lagardere, jak wygląda strona obsługi gościa, jak wyglądają standardy czystości, jak wyglądają innowacje produktowe, na jakim poziomie stoi design w kawiarni, wydaje mi się, że nawet nie to, że nie mamy się czego wstydzić, ale prezentujemy się bardzo dobrze i to nie tylko na tle krajów regionu, ale również na dla Europy Zachodniej.

Z punktu widzenia z kolei potencjału wzrostu, oczywiście krótkoterminowo, wiemy, co dzieje się w otoczeniu makroekonomicznym. Widzimy pewne spowolnienie od początku maja, jeżeli chodzi o dynamikę transakcji. Natomiast w długim okresie patrzymy na ten rynek, jak na rynek z dużym potencjałem wzrostu, organicznego w krótkiej perspektywie, ale też strukturalnie w perspektywie kolejnych 10 lat.

So Coffee i Costa Coffee - jaka jest strategia działania obu sieci?

W portfolio państwa spółki mamy dwie sieci kawiarni: So Coffee i Costa Coffee. Która z tych sieci jest trudniejsza w wprowadzeniu?

Obie są bardzo trudne i obie są absolutnie różne. Zacznę od So Coffee, która w naszym portfelu jest marką własną, ale też ma dłuższą historię. Trudność w wprowadzeniu So Coffee polegała i polega dalej na tym, że zbudowaliśmy ją praktycznie od zera. 11 lat temu otworzyliśmy pierwszą kawiarnię, tak naprawdę bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach z innymi markami i ucząc się od konkurencji, również od największych graczy światowych, podróżując po różnych rynkach zagranicznych. Zbudowaliśmy So Coffee praktycznie od zera. Mówiąc o procesie obsługi gościa, o ofercie produktowej, o stronie wizualnej kawiarni, trudność nasza polegała na tym, że startowaliśmy na rynku silnie zdominowanym przez największych graczy światowych. Uczyliśmy się na własnych błędach. Musieliśmy dotrzeć do konsumentów, którzy nie znajdowali swojej oferty w innych sieciach konkurencyjnych. To było trudne i to jest cały czas trudne wymyślanie siebie na nowo, budowanie kawiarni, która tak jak powiedziałem, jest zbudowana 11 lat temu.

Jeżeli chodzi o Costa Coffee, to jest inna trudność. Pozyskaliśmy największą sieć kawiarni w Polsce, sieć z kapitalną obsługą gościa, z fenomenalnie zbudowanym brandem i trudność, którą dzisiaj mamy, to jest po pierwsze nie zepsuć tego, co dobre. Z drugiej strony musimy poruszać się dalej w ramach narzuconych przez umowę licencyjną Costa Coffee, więc nawet gdybyśmy chcieli odgórnie wprowadzić jakichkolwiek innowacje, to wszystko musi być skonsultowane z zespołem brytyjskim. Wiem, że tutaj ta trudność polega na tym, żeby dobrze adaptować się do lokalnego rynku, jednocześnie mając na uwadze całe dziedzictwo Costa Coffee i tego, jak jest marka prowadzona na świecie.

So Coffee to głównie lotniska i outlety, z kolei Costa Coffee to kawiarnie przy ulicach, w centrach handlowych oraz na dworcach. Czy w ten sposób obie sieci się uzupełniają?

Obie sieci wzajemnie się uzupełniają, natomiast zanim przejdę do strategii dewelopmentowej, to wspomnę o asortymencie, gdzie mamy zasadnicze różnice. W związku z charakterem Costa Coffee i klienta, do którego docieramy, dużo szerzej rozbudowana jest tam oferta jedzenia słonego, począwszy od śniadań przez kanapki, lunche, sałatki. Z kolei w So Coffee w związku z tym, że docieramy dużo mocniej do klienta rodzinnego, choćby przez obecność w outletach, posiadamy dużą ofertę lodów, które produkujemy w naszej manufakturze rzemieślniczej. Posiadamy też dużą ofertę napojów innych niż kawa, jak choćby soki wyciskane na miejscu czy lemoniady.

Natomiast jeżeli chodzi o strategię rozwoju i obecności w różnych kanałach, So Coffee to przede wszystkim lotniska i outlety. Zasadnicza różnica to również to, że So Coffee rozwijamy również na bazie franczyzy. Aktualnie tych kawiarni jest 7. Prywatni przedsiębiorcy pozyskują od nas licencje. W związku z tym występujemy jako Lagardere w dwojakiej roli. Z jednej strony jesteśmy franczyzobiorcą sieci Costa Coffee, a z drugiej prowadząc własną markę So Coffee, również franczyzujemy ją dalej, więc poruszamy się w obu tych światach.

Trudno jest jednocześnie działać w takich obu formatach?

Jest to na pewno wymagające. Natomiast jest to o tyle łatwiejsze, ponieważ jesteśmy z So Coffee i innymi markami gastronomicznymi obecni na rynku od ponad 15 lat, więc akwizycja Costa Coffee, nie chcę powiedzieć, że była naturalna, natomiast posiadaliśmy „know how” i byliśmy przygotowani, żeby taką akwizycję zrealizować. Myślę, że dla naszych kolegów z Wielkiej Brytanii którzy decydowali się na ten ruch, czyli przekazanie nam franczyzy, argument za tym, że jednak mamy doświadczenie kawiarniane, był bardzo istotny.

Przyszłość rynku kawiarnianego w Polsce

W jakim kierunku będzie dalej podążać rynek kawiarniany w Polsce?

Myślę, że będziemy mieć kilka płaszczyzn. Po pierwsze na pewno będzie dalej postępować konsolidacja. Kiedy zaczynaliśmy z poprzednikiem So Coffee, na rynku kawiarni było 10 średniej wielkości sieci kawiarnianych. Dzisiaj tak naprawdę są 4 dominujące i kilka mniejszych sieci. Dlatego proces dalszej konsolidacji i wzmacniania najsilniejszych graczy będzie postępować, a my oczywiście chcemy być aktywni w tym procesie.

Z drugiej strony na pewno proces rozwoju kawiarni speciality będzie rósł. Widzimy to we wszystkich miastach i zakątkach Polski, że jest bardzo silny, bardzo dynamiczny segment kawiarni czwartej czy piątej fali. One bardzo szybko rozwijają się i mają swoich gości. Myślę, że to są dwa równolegle obszary rynku kawiarnianego, które mogą i funkcjonują zupełnie niezależnie, ponieważ docierają do zupełnie różnych gości. Myślę, że na obu tych rynkach rzeczą kluczową w przyszłości będą innowacje i widać po tym, jak też menu kawiarni się zmienia i ewoluuje. Dzisiaj, mimo że nie mamy jeszcze środka lata, struktura naszej sprzedaży kawy to jest 40% kaw mrożonych, a mówimy o okresie kwietnia i maja. Myślę, że to co Starbucks odkrył w Stanach Zjednoczonych, tak duży potencjał wśród młodych ludzi picia kaw na zimno niezależnie od pory roku, to tutaj innowacja jest już, że tak powiem „pod naszymi strzechami” i ludzie to dostrzegli, i chcą pić kawę na zimno.

Na pewno dalszy rozwój tych innowacji z segmentu non coffee, czyli właśnie różnego rodzaju herbaty i napary, różnego rodzaju soki świeżo wyciskane, szejki napoje funkcjonalne, to myślę, że jest olbrzymim poziom do innowacji.

Już jesteśmy w dużej rewolucji ekosystemów cyfrowych i tu myślę o programach lojalnościowych, o click collect, różnego rodzaju połączeniach offline i online i to na pewno też będzie się dalej rozwijało. Widzimy olbrzymie korzyści dzięki bezpośredniej interakcji z gośćmi.

Dziękuję za rozmowę.

