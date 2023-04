strefa premium

Kooperacje świata kawy i alkoholi. Jak smakuje kawa z beczki po whisky lub piwie? (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 07-04-2023, 15:06

Palarnia HAYB wprowadziła na rynek kawę speciality typu barrel aged. Tym razem ziarna kawy trafiły do beczki po bourbonie i imperialnym stoucie od Browaru Artezan. O procesie powstawania tego typu kawy oraz kooperacjach palarni kawy z producentami alkoholi rozmawiamy z Mateuszem Tryjanowskim, head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB.

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o współpracy palarni kaw z browarami kraftowymi. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek: Skąd pomysł na leżakowanie kawy w beczkach po burbonie, whisky czy piwie?

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB: Przede wszystkim z potrzeby eksperymentowania i poszukiwania nowych smaków. A tak szczerze, nie wiemy dziś, kto pierwszy postanowił wrzucić ziarno do beczki, ale myślę, że kierował się podobnym myśleniem, co np. browary kraftowe, które pomysł leżakowania piwa w używanych wcześniej beczkach podchwyciły od producentów mocniejszych alkoholi. Zadziałała klasyczna zasada, „skoro tam to działa, to czemu tu miałoby nie zadziałać? Sprawdźmy!”.