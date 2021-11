Krajowe produkty w cenie. Soki z zagłębia sadowniczego autentyczną marką

Średnio połowa konsumentów w kraju twierdzi, że woli kupować produkty wytworzone przez lokalnych producentów niż przez międzynarodowe koncerny. W te trendy świetnie wpisują się soki wytwarzane w sadowniczych regionach Polski.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 15-11-2021, 12:58

soki wytwarzane w sadowniczych regionach Polski; fot. shutterstock.com

Polacy lubią czytać etykiety, nie tylko po to, by sprawdzić skład produktu, ale również dowiedzieć się, gdzie powstał, a decyzje zakupowe zyskują na znaczeniu kiedy konsument może wybrać produkty wytworzone przez lokalnych producentów. Dzięki temu może podkreślić, że jest z konkretnej społeczności, a to co się dzieje dookoła niego nie jest mu obce i on - wybierając lokalne produkty - ma na to wpływ.

Dostępne krajowe systemy jakości żywności tj.: Jakość Tradycja oraz Rolnictwo ekologiczne, dają konsumentowi pełna gwarancję dobrego i jakościowego produktu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Około 2/3 polskich konsumentów deklaruje, że odnosi się bardziej przychylnie do firm, które jasno informują o tym gdzie, w jaki sposób i z jakich składników wyprodukowano ich produkt. W przypadku lokalnych małych firm ta komunikacja jest zdecydowanie bardziej przejrzysta, bo to też stanowi o wyjątkowości ich oferty.

- Jesteśmy autentycznym producentem, to element strategii, który zakłada permanentną kontrolę nad jakością produkcji. Zbieramy wiele nagród, ale najważniejsza jest dla nas opinia klientów – podkreśla Waldemar Żółcik, prezes firmy Activ, produkującej soki NFC Royal Apple.

Konsumenci pytani w licznych badaniach i panelach o to, czym kierują się, wybierając produkty lokalne, głównie wskazywali jakość i regionalny patriotyzm. Polacy chętnie wspierają małe, lokalne biznesy, w tym rolników, których praca jest powszechnie postrzegana jako bardzo ciężka. W ich przypadku zyski są mocno uzależnione od czynników zewnętrznych, m.in. od pogody. Produkty lokalne kojarzą się klientom z lepszą jakością, bo nie są sprzedawane na masową skalę. I to głównie motywuje polskiego konsumenta.

Activ to firma rodzinna, która powstała w 1996 roku. Ze względu na położenie i rodzinne tradycje, firma od samego początku działa w branży sadowniczej.



- Sami jesteśmy sadownikami i dobrze rozumiemy potrzeby innych producentów owoców. Naszym celem jest ugruntowanie opinii w Europie i na świecie o wysokiej jakości polskich jabłek – dodaje Waldemar Żółcik.



Activ powstała w regionie uważanym za największy sad w Europie. To dodatkowo podbija jej pozycję jako owocowego i jabłkowego eksperta.