Twórcy polskiej wersji serialu 'The Office' osadzili akcję swojej produkcji w siedzibie Kropliczanki - fikcyjnej siedleckiej firmy produkującej wodę butelkowaną. Od 4 listopada na platformie CANAL+ zobaczymy aż dwóch nowych pracowników biura Kropliczanki.

Akcja polskiego The Office toczy się w siedzibie Kropliczanki - firmy produkującej wodę mineralną. fot. mat. pras.

Kropliczanka i jej prezes Michał Holc

Znacie wodę Kropliczanka? Jeśli nie to nic straconego, bo taka firma...nie istnieje. Spółka produkująca wodę butelkowaną została wymyślona na potrzeby polskiej wersji 'The Office' - serialowego przeboju z Wielkiej Brytanii i USA opowiadającego o perypetiach pracowników tytułowego biura. Powstanie polskie 'The Office' z branżą spożywczą w tle. Bohaterowie brytyjskiej i amerykańskiej wersji 'The Office' pracowali w firmie sprzedającej papier.

Prezesem serialowej Kropliczanki jest Michał Holc. W ramach działań promocyjnych 'The Office' marketingowcy stworzyli fikcyjny profil CEO firmy na Linkedinie.

Jak na doświadczonego użytkownika serwisu przystało, serialowy Michał Holc dzieli się z użytkownikami Linkedina "głębokimi" przemyśleniami doświadczonego menedżera. O tym, jak celnie przygotowano wypowiedzi prezesa świadczy fakt, że wielu użytkowników bierze je na serio.

Polskie The Office. Pierwszy sezon zachwycił

W 2021 roku CANAL + Polska we współpracy z BBC Studios zrealizował polską wersję kultowego The Office. Akcja serialu rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. W The Office PL wystąpią m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander i Adam Woronowicz.

W polskiej wersji The Office charakterystyczne elementy serialu zostały mocno osadzone w rodzimej rzeczywistości, ale wszystkie scenariusze, kreatywne koncepty i obsada są na bieżąco konsultowane i akceptowane z BBC. Scenarzyści czerpali inspirację z aktualnych nastrojów społecznych, konfliktów światopoglądowych, a kontrowersyjne poczucie humoru nawiązujące do krzywdzących stereotypów będzie testem na dystans Polaków do samych siebie.

Akcja The Office PL rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników „Kropliczanki”

Kropliczanka po raz drugi. Rusza kolejny sezon The Office PL

W lipcu 2022 zakończyły się zdjęcia do drugiego sezonu. Co nowego wydarzyło się w biurze będzie można zobaczyć już 4 listopada na platformie CANAL+ online – zobaczymy od razu wszystkie 12 odcinków.

Kontynuacja przygód bohaterów fikcyjnego biura z Siedlec będzie bogatsza o dwie nowe postacie. Do zespół zarządzanego przez Michała Holca dołączy energiczna Marzena, w tej roli Daria Widawska, a także nowy stażysta Adam, w którego rolę wcielił się aktor młodego pokolenia, Rafał Kowalski.

Nowy „młody” zastąpi Franka (Mikołaj Matczak), stażystę z pierwszego sezonu, który zgodnie z zapowiedzią, po zakończeniu studiów wyjechał do Warszawy.

Adam, nowy stażysta w biurze Kropliczanki. fot. mat. pras.

The Office PL. Kto pojawi się w drugim sezonie?

W drugim sezonie nie zabraknie także gościnnych udziałów gwiazd i nietuzinkowych postaci. Epizodyczne role zagrają między innymi Piotr Cyrwus czy Maciej Musiałowski, a także osoby znane z działań społecznych jak Wojtek Sawicki, prowadzący bloga „Life On Whlz”.

Piotr Cyrwus w epizodycznej roli drugiego sezonu The Office PL. fot. mat. pras.

- Na planie filmowym czułem się jak ryba w wodzie. Obudziło się we mnie zwierzę sceniczne. Pewnie spora w tym zasługa ekipy, która była bardzo pomocna, wyluzowana i zabawna. Ich wskazówki okazały się niezwykle cenne. Już nie mogę się doczekać premiery drugiego sezonu - dodaje Wojtek Sawicki, autor bloga „Life On Whlz”.

Daria Widawska w siedzibie Kropliczanki. fot. mat. pras.

- Wejście w tak specyficzne środowisko pracy jakim, jest biuro „Kropliczanki” to duże wyzwanie, ale myślę, że postać Marzenki świetnie sobie poradzi. Na szczęście z wieloma twórcami THE OFFICE PL znam się od dawna czy to z teatru, czy z realizacji innych filmów i seriali. Ekipa przyjęła mnie bardzo ciepło i nie potrzebowałam wiele czasu na zaadaptowanie się w kropliczańskich realiach. W serialu gram silną kobietę, która z pewnością nie pozwoli sobie dmuchać w przysłowiową kaszę, a do tego pojawi się wątek miłosnego zauroczenia. W tym momencie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale myślę, że w serialu brakowało takiej postaci - mówi. Daria Widawska, odtwórczyni nowej postaci w serialu.

The Office PL. Gdzie oglądać drugi sezon?

Efekt końcowy zmian kadrowych w polskim THE OFFICE poznamy już w 4 listopada na platformie CANAL+ Online. Widzowie kanału CANAL+ Premium będą mogli obejrzeć drugi sezon serialu od 18 listopada. Bieżące informacje będą publikowane w social mediach CANAL+ online.

