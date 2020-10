Krynica Vitamin: 24,5 mln zł na zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r.

Krynica Vitamin chce zwiększać produkcję płynu do dezynfekcji rąk

Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona z zysku netto za pierwsze półrocze 2020 roku.



Planowany dzień ustalenia prawa do zaliczki to 3 listopada, a dzień jej wypłaty to 10 listopada.



Z zysku za 2019 roku spółka wypłaciła w formie dywidendy 2,94 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję.