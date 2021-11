Krynica Vitamin: 9 miesięcy pełne wyzwań (wyniki kwartalne)

Krynica Vitamin SA wypracowała w III kw. 2021 roku 102 mln zł przychodów, w porównaniu z 96 mln zł rok wcześniej. To przełożyło się na 8,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 6,7 mln zł zysku netto. W pierwszych trzech kwartałach spółka zanotowała 305 mln zł przychodów, w porównaniu z 360 mln zł rok wcześniej.

Krynica Vitamin SA - 102 mln zł przychodów w III kw.; fot. mat.pras.

Krynica Vitamin - rosną koszty produkcji

- To był niezwykle dynamiczny okres w rozwoju spółki, z licznymi zwrotami akcji. Mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, jak rosnące koszty surowców i opakowań czy ograniczona dostępność puszki aluminiowej. Z drugiej strony, podpisaliśmy umowę z internetowymi liderami opinii z Ekipy i firmą Koral, co też miało wpływ na końcowy wynik trzeciego kwartału. Ta współpraca się rozwija, mamy kolejne zamówienia. Po dziewięciu miesiącach 2021 roku mamy 10-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży napojów rok do roku – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA.

Krynica Vitamin - przychody z eksportu

Większość przychodów ze sprzedaży w 2021 r. pochodzi z eksportu. Głównymi rynkami zagranicznymi były Stany Zjednoczone, Niemcy i Czechy. Około jednej trzeciej przychodów ze sprzedaży pochodzi z rynku polskiego.

Celem spółki jest pozyskiwanie klientów z wysokim wolumenem produkcji, głównie w Europie, również na rynkach, na których dotąd Krynica Vitamin nie była obecna. W IV kwartale spółka skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, eksplorując rynki w zasięgu transportu kołowego. Ma to związek z utrzymującymi się wysokimi kosztami transportu morskiego.

- Koniec roku to również negocjacje kontraktów z sieciami handlowymi. Obejmują one zwykle okres roku kalendarzowego i nie podlegają renegocjacjom w trakcie trwania, co przy niestabilnych cenach surowców i materiałów, zaburzeniach w łańcuchu dostaw stanowi dla nas dodatkowe wyzwanie – powiedział Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin przygotowuje nowe formuły napojów

Krynica Vitamin w obecnych trudnych warunkach rynkowych koncentruje się na rozwoju w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową. Spółka zawarła w ostatnim czasie nowe umowy, o których informowała inwestorów. W celu zwiększenia efektywności finansowej, dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru.