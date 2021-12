Krynica Vitamin automatyzuje prace magazynu

Krynica Vitamin wdrożyła w zakładzie produkcyjnym na południowym Podlasiu nowoczesny system zarządzania ruchem produktów w magazynie, tzw. WMS (Warehouse Management System). W ocenie Spółki, to technologiczny skok do przodu, który usprawni współpracę z klientami – znanymi markami napojowymi i sieciami handlowymi z Polski i zagranicy.

Krynica Vitamin zakończyła wdrożenie systemu WMS, połączone z kilkudniową inwentaryzacją magazynu w zakładzie produkcyjnym Spółki w Dziadkowskiem-Folwarku

System WMS w Krynicy Vitamin

Krynica Vitamin zakończyła właśnie wdrożenie systemu WMS, połączone z kilkudniową inwentaryzacją magazynu w zakładzie produkcyjnym Spółki w Dziadkowskiem-Folwarku, niewielkiej miejscowości na południowym Podlasiu. Pracownicy firmy dokonali terminalami blisko 100 tys. odczytów. Celem instalacji systemu jest automatyzacja procesów magazynowych. Posłuży ona optymalnemu rozmieszczaniu produktów, co skróci przebiegi przy załadunku, ograniczy ryzyko popełnienia błędu ludzkiego oraz podniesie jakość usług. Magazyn gotowych wyrobów Krynicy Vitamin, wraz z oddaną niedawno do użytku halą do konfekcjonowania (copackingu) produktów, zajmuje 19 tys. m2.

WMS: Korzyści

- Krynica Vitamin konsekwentnie podąża w kierunku informatyzacji. Magazyn o powierzchni prawie trzech pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w którym stoją tysiące palet z napojami, to skomplikowany organizm w każdym zakładzie pracy, a WMS jest jego mózgiem. Magazynem trzeba mądrze i sprawnie zarządzać, a nie da się tego zrobić bez najnowocześniejszych systemów informatycznych. Bez nich nie ma logistyki. W naszych magazynach pracujemy praktycznie bez przerwy, 24 godziny na dobę, wdrożony system umożliwia bieżące monitorowanie i optymalizację pracy – powiedział Mateusz Jesiołowski, menedżer odpowiedzialny za wdrożenie WMS w zakładzie produkcyjnym w Krynicy Vitamin SA.

Krynica Vitamin zwraca uwagę, że wdrożenie WMS zminimalizuje opóźnienia przy załadunkach, co skróci czas oczekiwania przewoźników, współpracujących ze Spółką. System magazynowy gwarantuje monitoring upływającej daty ważności produktów, a zautomatyzowana i lepsza organizacja przestrzeni magazynowej przyspieszy wydawanie towarów.

Zakład produkcyjny Krynicy Vitamin

Zakład produkcyjny Krynicy Vitamin SA znajduje się w najdalej wysuniętym na wschód powiecie województwa mazowieckiego (łosickim). Dziadkowskie-Folwark to niewielka wieś leżąca na pograniczu województwa mazowieckiego i lubelskiego. Krynica Vitamin zatrudnia w zakładzie ponad 300 osób. Zakład znajduje się na 5,5 hektarowej działce, to powierzchnia równa prawie 8 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Hala produkcyjna ma powierzchnię 7,5 tys. m2, magazyn wyrobu gotowego to 15,5 tys. m2, natomiast magazyn surowców i opakowań ma powierzchnię 3,5 tys. m2. Niedawno Krynica Vitamin oddała do użytku halę do konfekcjonowania produktów o powierzchni 3 tys. m2.

Krynica Vitamin SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2015 roku. Obecnie znajduje się w prestiżowym indeksie sWIG80. Firma zajmuje się rozlewem usługowym dla globalnych marek oraz sieci handlowych. Rocznie Krynica Vitamin produkuje ok. 450 milionów sztuk napojów.

Od stycznia 2021 r. w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku Krynica Vitamin korzysta z energii elektrycznej, pochodzącej w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii. To efekt kontraktu z PGE Obrót, spółką zajmującą się w Grupie PGE sprzedażą energii m.in. dla firm. Deklarowany wolumen zakupowy to prawie 10 gigawatogodzin, co pozwala zapewnić energię elektryczną dla około 2400 gospodarstw domowych.