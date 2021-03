Krynica Vitamin: certyfikaty jakości otwierają nowe rynki zbytu

Ważny amerykański certyfikat dla Krynicy Vitamin - uchodzi za jeden z najbardziej rygorystycznych na świecie

Zdarzało się, że rocznie Krynica Vitamin przechodziła 15 audytów. I oczywiście są z reguły niezapowiedziane

Spółka inwestuje w zakład w Dziadkowskiem-Folwarku, by odseparować produkcję napojów niskoalkoholowych od bezalkoholowych

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, otrzymała prestiżowy certyfikat bezpieczeństwa i jakości żywności Amerykańskiego Instytutu Piekarnictwa - American Institute of Bakery (AIB International). Dwudniowy audyt AIB International odbył się pod koniec lutego w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku w powiecie łosickim na Podlasiu. To był pierwszy audyt AIB w Krynicy Vitamin. Audytor przez dwa dni wizytował zakład, co jest nietypowe w dobie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2

O tym, a także o innych audytach i certyfikatach, Portalspozywczy.pl rozmawia z Martą Kamińską, Dyrektor ds. Jakości, Badań i Rozwoju w Krynicy Vitamin SA.

Audyt AIB International uchodzi za jeden z najbardziej rygorystycznych na świecie. Jak on przebiega?

To był pierwszy audyt AIB International w Krynicy Vitamin. Odbył się stacjonarnie pod koniec lutego i trwał dwa dni. Zwykle takie wizyty trwają jeden dzień, a z racji pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 odbywają się zdalnie. Tu było inaczej. Audytor przyjechał do nas wyposażony w sprzęt techniczny, w tym lusterko i latarkę. Zaglądał we wszystkie zakamarki, rozkręcał elementy linii produkcyjnych, sprawdzając, czy wszystkie elementy są sprawne, czyste i nie zagrażają bezpieczeństwu produkcji. Audytor badał również czystość budynków administracyjnych, gospodarkę odpadami, a także zewnętrzną część zakładu.