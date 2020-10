Krynica Vitamin chce zwiększać produkcję płynu do dezynfekcji rąk

Casualowy piątek: Cała Polska żółto-czerwona. Co to oznacza dla gastronomii?

Zarząd Krynica Vitamin S.A. w związku z otrzymaniem licznych zapytań akcjonariuszy, poinformował, że spółka, po tzw. sezonie letnim produkcji napojów, a także po dokonanej produkcji incydentalnej płynu do dezynfekcji rąk w okresie kwietnia i maja 2020 roku, przystąpiła do przeglądu serwisowego linii wykorzystywanej do produkcji środka dezynfekującego. Przerwa serwisowa dobiega końca.

Spółka posiada zdolności produkcyjne pozwalające jej na podjęcie produkcji środków dezynfekujących do końca października 2020 r. w postaci zarówno płynu jak i żelu. Zweryfikowane zostały możliwości zarówno produkcji, jak i pakowania; w tym dostępność opakowań o różnej pojemności i możliwym przeznaczeniu, spełniających normy przewidziane dla produktów chemicznych. Decyzja w tym przedmiocie zostanie podjęta na podstawie analizy zapotrzebowania rynku.



W czasie przerwy, spowodowanej przeglądem serwisowym linii produkcyjnej, wskazanym powyżej, dedykowany zespól R&D pracował nad nowymi recepturami w segmencie produktów odkażających.



Ponadto spółka zdecydowała o budowie zespołu handlowego, którego celem będzie rozwój sprzedaży w segmencie chemicznym.



Spółka wystąpiła również z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR "Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19" KONKURS 2/2.1/2020 z nadzieją na rozwiniecie działalności w tym segmencie produktów, jeśli na rynku pojawi się na nie zapotrzebowanie.