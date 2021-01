Krynica Vitamin: dostosowanie się do opłaty cukrowej wymaga czasu

- W jakim stopniu - zdaniem firmy Krynica Vitamin - opłata cukrowa wpłynie na rynek napojów w Polsce? Jak oceniacie nową daninę?

To jest pytanie do analityków rynku, a także konsumentów, którzy mają szeroki wybór napojów na sklepowych półkach. My jesteśmy innowacyjni, elastyczni i potrafimy błyskawicznie reagować na wyzwania rynku. Stawiamy na dywersyfikację produkcji i mamy szerokie portfolio produktów, od energetyków i CSD, przez napoje niskoalkoholowe czy na bazie mleka, po wody smakowe bez cukru. Każdemu klientowi, który się do nas zgłosi zapewnimy serwis i zaproponujemy modyfikację składu, aby maksymalnie zredukował wysokość opłaty, zapewniając przy tym nadal bardzo dobry smak produktu.

- Czy nieuchronny wzrost cen może wpłynąć na spadek spożycia napojów? Jakiego rzędu podwyżki napojów powinni spodziewać się polscy konsumenci?

Podwyżki już są i klienci to odczuwają. Uważamy, że dostosowanie się do opłaty cukrowej wymaga czasu, my jesteśmy do niej przygotowani z modyfikacją klasycznych receptur. Dodatkowo też promujemy pozycje bezcukrowe i bez dodatku słodzików. Czy wpłynie to na spadek spożycia napojów? To również pytanie do analityków. Widzimy jednak, że wybór napojów jest tak duży, że klient z łatwością wybierze optymalny dla siebie wariant, zarówno pod względem ceny, jak i etykiety. My elastycznie dostosowujemy ofertę do potrzeb naszych klientów, a są nimi zarówno marki napojowe, jak i sieci handlowe.

- W jakim stopniu opłata cukrowa oddziałuje na Krynicę Vitamin, firmę która zajmuje się usługowym rozlewem napojów?

My nie odprowadzamy opłaty cukrowej, robią to nasi klienci. Co nas jednak zaskakuje, wciąż płyną do naszego działu prawnego zapytania od naszych klientów z prośbą o wyjaśnienie oraz interpretację przepisów. Klienci wciąż często nie wiedzą, kto ma opłatę odprowadzać, w jaki sposób ją obliczać, mimo że nowe przepisy obowiązują od początku roku. Na wszystkie tego typu zapytania reagujemy na bieżąco, by zarówno Krynica Vitamin jak i nasi klienci mieli poczucie, jakie obowiązki wynikają z wejścia w życie nowego prawa. Istotną kwestią nowych regulacji jest miesięczny termin odprowadzania podatku cukrowego, co w branży przy płatnościach odroczonych o jeden lub więcej miesięcy może tworzyć wielkie problemy z płynnością. Przeszkoliliśmy zespół, opracowaliśmy bibliotekę produktów w opcji „low sugar” oraz mamy narzędzia, które wspierają klientów w codziennym funkcjonowaniu w kontekście tej opłaty.

