Krynica Vitamin korzysta z zielonej energii od PGE

Krynica Vitamin zawarła roczny kontrakt z PGE Obrót na zakup energii elektrycznej, pochodzącej całkowicie z odnawialnych źródeł energii. Umowa dotyczy dużego zakładu produkcyjnego w miejscowości Dziadkowskie-Folwark.

- Dbanie o środowisko naturalne jest ważnym aspektem naszej działalności. Redukujemy ślad węglowy i stawiamy nasz biznes po zielonej stronie mocy. O tym świadczą inwestycje. W zeszłym roku w zakładzie produkcyjnym zrezygnowaliśmy z używania oleju opałowego, wymieniając piece w kotłowniach na gazowe. Znacząco ograniczyliśmy plastik przy pakowaniu produktów. Ponadto wykorzystujemy butelki PET pochodzące z recyklingu. Rozważamy możliwość wtórnego wykorzystania dwutlenku węgla do naszej produkcji. Jesteśmy także w trakcie audytu energetycznego, który wskazuje nam dalsze kierunki. Podlasie to zielone płuca Polski i dla nas jest to niezwykle ważne – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin.

Krynica Vitamin skorzystała z oferty specjalnej PGE Obrót „Naturalnie, że energia”, promującej przyjazny środowisku sposób pozyskiwania energii elektrycznej i gwarantującej jej pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Deklarowany wolumen zakupowy to prawie 10 gigawatogodzin, to wolumen pozwalający zapewnić energię elektryczną dla około 2400 gospodarstw domowych.

- Zapewnianie Klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów strategii Grupy PGE. Jako firma odpowiedzialna, troszczymy się o środowisko i dajemy naszym klientom możliwość wyboru produktów o ekologicznym charakterze. Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z zielonej energii od PGE Obrót, dołączając tym samym do elitarnego grona klientów, dla których ważnym elementem działalności jest proekologiczność – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Klienci korzystający z oferty otrzymują od PGE Obrót dwa dokumenty: certyfikat (wydawany przez PGE) potwierdzający zakup w ramach "Naturalnie, że energia" i wskazujący, jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł. A także certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego, gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.