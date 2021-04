Krynica Vitamin: liczymy, że hard seltzery zawojują Europę (wywiad)

Niskoalkoholowe napoje typu hard seltzer są niezwykle popularne w USA. Krynica Vitamin produkuje je na tamtejszy rynek i liczy na przybycie tego trendu do Europy oraz Polski.

Najpopularniejszym typem napoju zamawianego w Krynica Vitamin pozostaje energetyki. to połowa sprzedawanych przez spółkę produktów.

Krynica Vitamin uruchamia właśnie zakład produkcyjny w Niechcicach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Powstaną tam produkty z segmentu chemiczno-kosmetycznego.

Krynica Vitamin produkuje napoje typu hard seltzer na rynek amerykański. Czy tego typu produkty mają szansę zdobyć popularność na innych rynkach, także w Polsce? Czy Państwa kontrahenci pytają o tego typu napoje?

Widzimy w tych napojach ogromny potencjał. Stany Zjednoczone są kopalnią trendów, więc liczymy, że hard seltzery zawojują rynek europejski. W 2020 roku w naszym portfolio dynamicznie rozwijała się kategoria napojów niskoalkoholowych. Jest tu największa dynamika i liczba implementacji. Szczególnie jesteśmy dumni z tego wyniku, jako że w większości byliśmy pomysłodawcą i twórcą receptur dla klientów.

Liderem zostały napoju typu hard seltzer. Amerykanie pokochali je za prosty skład i lekką formułę. Bazą alkoholową w tej grupie produktów są wsady na bazie słodu, wina, sfermentowanego cukru. Są lżejsze od intensywnego smaku i zapachu wódki, rumu czy ginu. Całość dopełniają owoce, czasem miód. Są niezwykle atrakcyjne – orzeźwiające i niskokaloryczne – opakowanie to często tylko 100 kalorii na puszkę napoju, zawartość cukru jest na niskim poziomie. Te napoje wpisują się też w trend dietetyczny w USA – ograniczania kaloryczności produktów spożywczych.

Analizując tę kategorię, przygotowaliśmy 4 produkty typu hard seltzer, które w tej chwili oferujemy klientom. Pierwsze produkcje są za nami, cieszymy się z nich i wierzymy, że w 2021 roku udział tej kategorii znacznie zwiększy się.

Jaki jest najpopularniejszy typ napoju zamawianego w Krynica Vitamin jako marka własna? I z czego ta popularność wynika?

Są to napoje energetyczne w wariantach klasycznych – fundament naszego biznesu. Jeszcze w 2015 roku, przed wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, udział tej kategorii w naszym portfolio wynosił ok. 90 proc., od 2016 aktywnie pracujemy nad dywersyfikacją oferty, tworząc silne koncepty do biblioteki oraz aktywnie współpracując z klientami. Przygotowujemy dla nich produkty pod markami własnymi, mocno pracując w obszarze B2B, by osiągnąć wspólnie sukces rynkowy. W tej chwili napoje energetyczne w naszym portfolio to ponad połowa sprzedawanych produktów. Sama kategoria jest bardzo wdzięczna do pracy, ponieważ rośnie rok do roku o ok. 6 proc. i ciągle charakteryzuje się dużą innowacyjnością. Formuła napojów jest raczej stała, natomiast pojawiają się nowe, ciekawe smaki – guma balonowa, tort urodzinowy, kwaśne żelki, wata cukrowa czy lody waniliowe. Mamy je w ofercie.

Według danych Nielsena, kategoria napojów energetycznych urosła w ub. roku o 9,4 proc. wartościowo oraz o 6,5 proc. ilościowo. Jest zatem potencjał. Mimo że rynek napojów w 2020 r. skurczył się (dane Nielsena), konsumenci chętnie sięgali po napoje energetyczne, traktując je jako zamiennik kawy podczas pracy zdalnej. Poza tym, mimo że zwolniliśmy z powodu pandemii, będziemy żyć szybciej i energia będzie nam potrzebna.

W napojach kawowych w puszce też jesteśmy mocni, a kategoria kaw mrożonych dynamicznie rosła w 2020 roku. Jako jedyni produkujemy kawy w puszce w Polsce. Nasz dział rozwoju intensywnie pracuje z tą kategorią. W planach mamy też suplementy diety m.in. na bazie mleka.

Kto jest głównym odbiorcą Waszych produktów z oferty chemiczno-kosmetycznych? Jakie są plany dotyczące rozwoju dystrybucji?

Na razie poruszamy się w obrębie przetargów i dużych opakowań. Głównym naszym odbiorcą są przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Mamy przygotowaną segmentację rynku i przypisane produkty do poszczególnych kanałów. Implementacja przed nami.

Czy w związku z rozszerzeniem działalności o ofertę chemiczno-kosmetyczną zmienili Państwo sposób konstruowania ofert? Czy oferty są w jakiś sposób łączone, pakietowane?

Oczywiście. Rozszerzyliśmy ofertę napojową o usługi w zakresie produkcji chemiczno-kosmetycznej. Pierwszy raz wystawialiśmy się na targach z ofertą Power of One. Jesteśmy świeżo po zakończeniu targów napojowych ECR, które w tym roku miały formę online’owych, 10-minutowych spotkań z przedstawicielami handlowymi z sieci w USA, a także Kanady czy Japonii. Pokazujemy na rynku swoje możliwości i coraz szerszą ofertę.

Czy w planach jest rozwój oferty chemiczno-kosmetycznej? O jakie produkty? I skąd wynika ten ew. rozwój?

Tak, mamy w planach rozwój oferty chemiczno-kosmetycznej. W obliczu pandemii wielu z nas zdało sobie sprawę, jak ważna jest codzienna dbałość o dobry stan zdrowia. Stąd rosnące zainteresowanie produktami do higieny osobistej, dezynfektantami i środkami czystości.

Rok 2020 był rokiem, który na zawsze zmienił rynek kosmetyczny. Konsumenci zmienili nie tylko swoje zachowania zakupowe, ale i potrzeby, coraz wnikliwiej sprawdzają składy kupowanych produktów, są bardziej świadomi, a tym samym mają większe oczekiwania względem produktów. Celem Krynicy Vitamin jest sprostanie tym oczekiwaniom, chcemy produkować kosmetyki zgodne z najnowszymi trendami, dbając o wysoką jakość.

Jak wskazują dane rynkowe, sprzedaż kosmetyków marek własnych (produkowanych na zlecenie) ciągle rośnie, Krynica Vitamin posiada bardzo wydajne i różnorodne linie produkcyjne, gdzie wprowadzane są najnowsze technologie, wsparte doświadczeniem specjalistów. Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę w tym kierunku, zarówno w kosmetykach, środkach czystości, jak i dezynfektantach. Uruchamiamy właśnie zakład produkcyjny w Niechcicach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. To centrum Polski, mamy tam 15-hektarową działkę.

Czy pandemia coś zmieniła w relacjach i współpracy z sieciami handlowymi? Z czego to wynika?

Praca zdalna nie sprzyja budowaniu relacji, a przecież handel to przede wszystkim kontakt człowieka z człowiekiem. Bezpośrednie spotkanie z klientem jest najcenniejsze, choć, paradoksalnie, zdalnie możemy rozmawiać częściej, dokładniej i precyzyjniej rozmawiać o współpracy. Nie możemy się doczekać powrotu do normalności.

Jakie najdziwniejsze zapytanie ofertowe otrzymała spółka? I jak podchodzicie do takich „niecodziennych” zgłoszeń, nowości?

W lutym 2020 roku dostaliśmy zapytanie o możliwość produkcji płynów do dezynfekcji. W pierwszej chwili wydawało nam się to na dziwną pomyłkę, ale nie trzeba było długo czekać, by przejść od słów do czynów. Zareagowaliśmy dynamicznie. Uruchomiliśmy starą linię produkcyjną, zdobyliśmy spirytus i zaczęliśmy przygodę z produkcją chemiczno-kosmetyczną.

Dziękuję za rozmowę.