Krynica Vitamin: mamy uzasadnione roszczenia wzajemne wobec klienta z USA

Sytuację w relacjach z amerykańskim kontrahentem, reprezentowanym przez kancelarią prawną, trudno nawet nazwać roszczeniem. Oceniamy to jako zabieg negocjacyjny, a podane przez klienta kwoty – najpierw 15 mln dolarów, a teraz ok. 36 mln dolarów, nie spotykają się z żadnymi realiami i nie zostały uprawdopodobnione - mówi nam rzecznik Krynicy Vitamin SA, Tomasz Kułakowski.

Rzecznik Krynicy Vitamin SA Tomasz Kułakowski o sporze z amerykańskim kontrahentem

Jak zapewnił nas Tomasz Kułakowski, rozmowy z kontrahentem mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Jak już informowaliśmy, amerykański kontrahent Krynicy Vitamin, z którym spółka współpracuje od początku 2021 r., twierdzi, że poniósł szkody w wysokości co najmniej 15 mln dol. z powodu dostarczenia mu wadliwych opakowań produktów - cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych. Ponadto Krynica Vitamin poinformowała o otrzymaniu 7 grudnia, tj. przed planowanymi spotkaniami negocjacyjnymi, od pełnomocnika kontrahenta, informacji wskazującej na podwyższenie poziomu roszczeń do ok. 36 mln dolarów.

Krynica Vitamin - roszczenie amerykańskiego kontrahenta

- Zgłoszone żądania w pismach od naszego klienta są w trakcie weryfikacji przez ekspertów. Niezależnie od oczekiwań kontrahenta, musimy ustalić, co jest powodem zgłoszonego problemu i w naszym interesie leży dokładne wyjaśnienie tego, co się wydarzyło, bez względu na odpowiedzialność, do której na obecnym etapie się nie poczuwamy. Tego wymaga od nas rzetelność i najwyższe standardy, jakimi się posługujemy. Mamy liczne certyfikaty jakości, uznawane przez największe sieci handlowe na świecie i nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie tego rodzaju uwag bez wyjaśnienia - komentuje Tomasz Kułakowski.

Krynica Vitamin - wadliwe puszki?

Jak dodał, spółka poinformowała o sprawie ubezpieczyciela oraz złożyła reklamacje do producentów puszek, dotyczących serii produkcji dla kontrahenta amerykańskiego. Do czasu wyjaśnienia sytuacji, Krynica Vitamin nie realizuje dostaw do kontrahenta, ani nie realizuje zleceń na jego rzecz.

- Krynica Vitamin ma też uzasadnione roszczenia wzajemne wobec klienta, dotyczące między innymi wyprodukowanych, a nieodebranych napojów, a także kosztów zakupu surowców i opakowań. Niemniej jednak z uwagi na zbliżające się rozmowy negocjacyjne i ich charakter, a także toczące się postępowanie wyjaśniające, nie możemy ujawnić dokładnego przedmiotu i skali roszczeń wzajemnych - mówi rzecznik prasowy spółki.

Dodaje, że zarówno Krynica Vitamin, jak również jej klient, zadeklarowali wolę rozwiązania sporu w pierwszej kolejności w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze i w celu osiągniecia porozumienia bez wchodzenia na drogę formalnego sporu. W tym celu obie strony prowadzą własne postępowania wyjaśniające i pozostają w bieżącym kontakcie.

- Będziemy informować na bieżąco, jeżeli dojdzie do przełomowych decyzji - mówił Kułakowski.