Krynica Vitamin: najlepszym formatem są opakowania aluminiowe

Aluminium, w przeciwieństwie do PET, można przetwarzać w nieskończoność, a atrakcyjna cena tego metalu sprawia, że jest ono odzyskiwane w Polsce na poziomie ponad 80 procent - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 14-03-2022, 09:20

Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin SA. Fot. materiały prasowe

Coraz mniejszą popularnością cieszą się butelki PET

Olimpia Wolf: Wdrażanie rozwiązań dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest coraz ważniejszym i pilniejszym zadaniem. W jakim miejscu są Państwo w tym procesie?

Aleksander Galos: To jest pilne zadanie zwłaszcza dla regulatorów i tych jednostek, które planują w oparciu o te regulacje uruchamiać nowe modele biznesowe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw zajmujących się pozyskiwaniem odpadów i surowców wtórnych do przerobu, w zamian za opłaty i systemy wsparcia. W Krynicy Vitamin przyglądamy się regulacjom administracyjnym, ale reagujemy także na oczekiwania naszych klientów. I już widzimy, że coraz mniejszą popularnością cieszą się butelki PET, coraz mniej jest zapytań o ten format. Jesteśmy technologicznie gotowi do rozlewu napojów w opakowaniach rPET, czyli pochodzących z recyklingu. Takie opakowania, pochodzące z jednej strony z recyklingu, a z drugiej pozostające wysokiej jakości plastikiem dostosowanym do kontaktu z żywnością, zaczynają masowo trafiać na rynek.