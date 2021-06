Krynica Vitamin: napoje niskoalkoholowe na Ukrainie

Krynica Vitamin, polski producent napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, wysłała pierwsze dostawy napojów niskoalkoholowych do jednej z największych sieci handlowych na Ukrainie.

Krynica Vitamin: pierwsze dostawy napojów niskoalkoholowych do jednej z największych sieci handlowych na Ukrainie

Mowa o dwóch napojach niskoalkoholowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, Fresh Vodka oraz Pinacolada. To produkty z serii napojów niskoalkoholowych powstałych przy użyciu nobliwych alkoholi, których pomysłodawcą i twórcą receptur jest Krynica Vitamin.

- Przystąpiliśmy do przetargu, oferując produkty z naszej biblioteki. Cieszymy się z tej wygranej, szczególnie że klient docenił nas za prosty skład, lekką formułę i wyśmienity smak. Są to napoje niezwykle atrakcyjne, orzeźwiające, uczciwe w składzie, idealne na weekendowy wypad za miasto czy na ploteczki w piątkowy wieczór. Cieszymy się, że produkty smakują, na co wskazują kolejne zlecenia produkcyjne – powiedziała Marta Lewandowska, Product Development Manager w Krynicy Vitamin S.A.

Ukraina - nowy kierunek sprzedaży napojów niskoalkoholowych

Ukraina to nowy kierunek sprzedaży napojów niskoalkoholowych (ang. Alcopops). Napoje z tej kategorii, produkowane przez Krynicę Vitamin, są dostępne przede wszystkim w USA – za sprawą kontraktu o wartości 59 mln zł na produkcję hard seltzerów, a także w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polsce.

Pozyskanie wymagającego pod względem jakości i obsługi klienta pozycjonuje Krynicę Vitamin jako partnera gotowego do realizacji projektów nastawionych na wysokie wymagania jakościowe. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji geograficznej i produktowej, co jest kluczowym celem Spółki.

Krynica Vitamin - eksport na Ukrainę

Krynica Vitamin zaczęła eksportować na Ukrainę w 2019 roku. W 2020 roku nasz wschodni sąsiad był czwartym rynkiem eksportowym Krynicy Vitamin – po Niemczech, USA i Czechach. Od zakładu produkcyjnego Krynicy Vitamin w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku jest około 160 kilometrów.

Krynica Vitamin w obecnym roku skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej. Dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru, a także nowe formuły środków ochrony osobistej i kosmetyków.

