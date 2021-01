Krynica Vitamin: nowa umowa na 10 mln zł

Krynica Vitamin rozpoczęła współpracę z amerykańskim kontrahentem wiosną 2020 roku, realizując produkcję napojów energetycznych. Łączna wartość zamówień otrzymanych od kontrahenta wzrosła trzykrotnie od jej pierwotnych szacunków – z 12 mln zł (3,3 mln dol.) do prawie 34 mln zł (ok. 9 mln dolarów). W ramach tej umowy spółka będzie dostarczać napoje energetyczne również do Australii. To nowy kierunek eksportu spółki. Wartość pierwszego zamówienia na najmniejszy kontynent świata to ok. 370 tys. zł (ok. 100 tys. dolarów).

- Rozwijamy współpracę z amerykańskim kontrahentem. Jesteśmy spółką o globalnym zasięgu i lubimy nowe wyzwania. Produkcja napojów energetycznych na rynek australijski wzbogaci nas o kolejne, po Stanach Zjednoczonych, dalekomorskie doświadczenie. Dywersyfikacja geograficzna jest dla nas ważna - powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu.

Współpraca z amerykańskim partnerem zaowocowała podpisaniem nowej umowy z europejską spółką zależną kontrahenta. Na mocy kontraktu Krynica Vitamin wyprodukuje napoje energetyczne na rynek europejski. Wartość prognozowanych przychodów z pierwszych zamówień w ramach nowej umowy to prawie 10 mln zł (2,6 mln dolarów).

- Cieszymy się z rozwoju współpracy. Umacniamy swoją pozycję w Europie. Głównym kierunkiem eksportu na Starym Kontynencie pozostają Niemcy, ważna jest też Wielka Brytania. W zeszłym roku eksportowaliśmy również do Czech i na Ukrainę. Rosnący eksport świadczy o naszej ekspansji zagranicznej, choć zawsze podkreślamy, że Polska jest dla nas niezwykle ważna – powiedział Rafał Załubka, dyrektor komercyjny i członek zarządu Krynicy Vitamin.

Zagraniczna sprzedaż napojów w Krynicy Vitamin dynamicznie rośnie w ostatnich latach. W 2018 r. spółka sprzedała za granicę 37 proc. produkcji napojów, w 2019 r. już 47 proc.

- W 2020 roku wartość sprzedaży napojów za granicę po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż na rynku polskim. Po trzech kwartałach ubiegłego roku dynamika eksportu wyniosła już 54,5 proc. – dodał Piotr Czachorowski, prezes Zarządu.

Po trzech kwartałach 2020 r. Spółka wypracowała prawie 360 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem o 54 proc. wyższym niż w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk netto po trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 54,1 mln zł i jest wyższy niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

Oprócz napojów energetycznych, Krynica Vitamin dostarcza na rynek amerykański napoje typu hard seltzer. Spółka pod koniec grudnia 2020 r. szacowała przychody ze sprzedaży hard seltzerów do USA na kwotę 59 mln zł (16 mln dolarów).