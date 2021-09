Krynica Vitamin o ROP: Brakuje pomysłów na pozbycie się plastiku

ROP w proponowanym przez rząd wymiarze nie przyczyni się do skutecznego osiągnięcia celu środowiskowego, lecz obniży konkurencyjność polskich firm – mówi Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin SA.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-09-2021, 14:07

Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin SA. Fot. materiały prasowe

Krynica Vitamin popiera ideę recyklingu

– W Krynicy Vitamin popieramy ideę wtórnego wykorzystania opakowań wynikającą z polityki i dyrektyw UE. Zgadzamy się na udział nasz w systemie zwanym ROP. Równocześnie mierzymy się z rzeczywistością rynkową. Działamy na rynku globalnym, konkurujemy z innymi producentami nie tylko w Europie, ale na wszystkich kontynentach. Wzrost kosztów nawet o ułamki procenta może uniemożliwić wejście na te rynki. ROP może mieć wpływ na rentowność i naszych klientów, perspektywy rozwoju i wysokość podatków, które płacimy w Polsce – mówi Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin SA.

- System ROP oznacza wzrost kosztów o graniczne dla konkurencyjności wartości. Dlatego jego organizacja i działanie muszą być dogłębnie przeanalizowane, aby - ze słusznych pobudek – nie zabić podstaw działania. Niestety nie widać takiego podejścia w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81) - dodaje.

Opakowania z aluminium nie potrzebują nowych regulacji

- Produkujemy kilkaset milionów produktów rocznie, każdy w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Z tego 70 proc. stanowią opakowania z aluminium, a reszta to tworzywa sztuczne i niewielkie ilości szkła. Recykling opakowań aluminiowych nie wymaga w Polsce nowego systemu. Blisko 90 proc. zużytych puszek wraca do ponownego przetworzenia i nie ma podstaw do angażowania urzędników w tworzenie nowych regulacji - mówi Aleksander Galos.

- Mamy w Polsce długą tradycję odzyskiwania surowców wtórnych jeszcze z czasów, gdy było to koniecznością gospodarczą, a nie ekologiczną. Wystarczy ten system wzmocnić, a odzyskamy suchy papier i szkło, bo amatorzy aluminium już teraz efektywnie sprzątają kraj. Przy obecnych cenach drewna, mogłoby się to też powieść i z tym surowcem. Nie trzeba zatem nowych regulacji w obszarze opakowań aluminiowych, bo działa system naturalny. A takiego podejścia projekt nie przewiduje - tłumaczy prawnik.

- Co więcej, w Krynicy Vitamin jesteśmy blisko wdrożenia technologii ponownego wykorzystania opakowań aluminiowych, które dzisiaj idą na przemiał. Odzyskana w ten sposób puszka jest nieco droższa, dlatego liczylibyśmy, żeby w projekcie ustawy był system zachęt dla inwestycji mających działania proekologiczne. W zamian mamy propozycję systemu obciążeń dla przedsiębiorcy. Planowane regulacje nie są nakierowane na obniżanie kosztów systemu, nie nagradzają za innowacyjne i oszczędne podejście do kwestii opakowań - zauważa.

Krynica Vitamin: Nie ma pomysłu na pozbycie się plastiku

Prawnik podkreśla, że kluczowym problemem jest plastik, czyli PET i folia.

- Niestety propozycjom rządowym nie towarzyszy koncepcja jego zagospodarowania. Cały system ROP jest w gruncie rzeczy sprowadzony do zasady „śmieć i płać”. Tylko za co mamy płacić, skoro nie ma koncepcji utylizacji lub przetworzenia odpadów? W zamyśle UE, ewentualne dodatkowe opłaty i obciążenie przedsiębiorców mają służyć inwestycjom w technologie, w tym wypadku utylizację lub recykling plastiku. Rząd powinien taki pomysł pokazać - jakie technologie, na jakich zasadach, gdzie realizowane (w kraju czy poza nim) będą wspierane. Zwłaszcza że na tle całej UE różnie z tym bywało - tłumaczy Aleksander Galos.

- Do 2016 roku głównym sposobem „recyklingu” tego surowca był eksport do Chin, gdzie trafiał on do mórz i oceanów. Ich zaśmiecanie oczywiście oburzało proekologicznie nastawionych aktywistów w stolicach europejskich, którzy swoje patyczki do uszu czy jednorazowe torebki segregowali, czym ułatwiali eksporterom problemu dalszą wywózkę. Kłopot w tym, że poza spalaniem, na co nie ma zgody, nie ma pomysłu na pozbycie się plastiku. Można wtórnie go wykorzystać raz czy drugi, ale na tym koniec, nie można go przetwarzać w nieskończoność, jak aluminium. Dlatego „uciszenie sumień” poprzez pobranie opłaty od przedsiębiorców jest półśrodkiem i nie rozwiązuje sprawy. Trudno jest się przekonać do regulacji projektu, jeśli nie widać całości nowego pomysłu i związku między obowiązkową daniną a pożądanym skutkiem środowiskowym - dodaje.

Projekt ROP do recyklingu?

- Rozumiemy i akceptujemy potrzebę stworzenia takiego systemu, jednak konieczność jego wprowadzenia nie może być tylko pretekstem do ustanowienia kolejnej daniny, tworzenia nadzoru jej pobierania i rozbudowy administracji. Zwłaszcza że nie widać także, aby ROP przyczynił się do skutecznego osiągnięcia celu środowiskowego, za to na pewno obniży konkurencyjność polskich firm. Inni, także w UE, jeśli zrobią to taniej i efektywniej, będą bardziej konkurencyjni. O to toczy się gra - uważa prawnik.

– Rząd musi pamiętać, że polskie firmy z branży spożywczej płacą podatki między Odrą a Bugiem, ale konkurują głównie za tymi rzekami i to tam toczy się walka o być albo nie być polskich przedsiębiorców. Najlepiej więc byłoby poddać cały projekt regulacji ROP recyklingowi – podsumowuje Aleksander Galos.