Krynica Vitamin: dostosowanie się do opłaty cukrowej wymaga czasu

Krynica Vitamin przekazała charytatywnie środki ochrony osobistej. To produkty z linii HYGEAmed. Wśród obdarowanych znalazły się samorządy, domy pomocy społecznej, szkoły podstawowe, jednostki straży pożarnej oraz fundacje i stowarzyszenia. Środki trafiły do instytucji z województwa mazowieckiego, lubelskiego – w okolice zakładu produkcyjnego spółki w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu, a także z łódzkiego.

- Pandemia koronawirusa to czas szczególny i trudny dla nas wszystkich, dlatego zdecydowaliśmy się pomóc. Przekazaliśmy płyny do dezynfekcji ponad dwudziestu instytucjom. To nasz wkład w walkę z epidemią Covid-19. Te środki przydadzą się w bieżącej pracy personelu, a także obsłudze osób odwiedzających instytucje publiczne – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Zarządu Krynicy Vitamin.

Ponad 40 tysięcy półlitrowych butelek trafiło do:

- samorządów, w tym Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, Urzędu Gminy w Drelowie.

- szkół podstawowych w Markach pod Warszawą, Rogoźnicy, Rzeczycy, zespołu placówek oświatowych w Leśnej Podlaskiej, NSP w Próchenkach,

- domów pomocy społecznej w Siedlcach, Kozuli k. Białej Podlaskiej, Nowych Litewnikach, domu seniora Kaśmin;

- straży pożarnej, w tym Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, OSP i PSP w Łosicach,

- harcerzy z Łodzi, Centrum Kultury w Izabelinie i fundacji Ofiaruj.pl czy stowarzyszeni Wspólny Świat z Białej Podlaskiej.

Wiele obdarowanych instytucji rozdzieliło środki innym instytucjom potrzebującym mniejszej ilości środków ochrony osobistej.

Krynica Vitamin od lat działa na rzecz społeczności lokalnej. W 2020 roku wspieraliśmy szkoły, urzędy, placówki medyczne, a także OSP w powiecie łosickim, przekazując płyny do dezynfekcji, graliśmy na rzecz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Łosicach. Pod koniec ub. Roku przekazaliśmy dary dla Schroniska Azyl w Białej Podlaskiej w postaci m.in. 260 kg karmy dla psów i kotów.

W obliczu pandemii COVID-19 Krynica Vitamin przestawiła części mocy zakładu w celu wyprodukowania płynów do dezynfekcji rąk. Działanie Spółki były odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczności podjęcia realnych środków zapobiegawczych. Produkcja płynu do dezynfekcji była prowadzona w kwietniu i maju br.