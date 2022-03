Krynica Vitamin: Regulacje ekologiczne są źródłem olbrzymiego biznesu

Głównym hamulcowym wdrażania rozwiązań GOZ są spory między późniejszymi beneficjentami biznesowymi wprowadzenia systemu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin SA.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 14-03-2022, 12:32

Krynica Vitamin: Regulacje ekologiczne są źródłem olbrzymiego biznesu, fot. shutterstock

GOZ: spory między przyszłymi beneficjentami

Co w otoczeniu prawnym i w praktyce przeszkadza, a co jest pomocne we wdrażaniu rozwiązań GOZ? - Regulacje ekologiczne są źródłem olbrzymiego biznesu. Głównym hamulcowym wdrażania rozwiązań GOZ są spory między późniejszymi beneficjentami biznesowymi wprowadzenia systemu. To jest też poważna kwestia polityczna, komu dać szansę zarobienia na nowych wymaganiach. Nowy system, jaki by nie był, otworzy lukratywne źródła dochodów, jak każdy system wymuszony administracyjnie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksander Galos, Główny Prawnik Krynicy Vitamin SA.

- Obserwujemy spory między przyszłymi beneficjentami biznesowymi tych rozwiązań – walczą o nie przedsiębiorcy prywatni, gminy, firmy państwowe. Interesariuszy jest sporo. Na drugim miejscu jest to, co z perspektywy zwykłego przedsiębiorcy i konsumenta jest najważniejsze. Efektywność systemu i jego koszt dla finalnego odbiorcy. To jest też kwestia konkurencyjności polskiej gospodarki - tłumaczy.

Krynica Vitamin: chcemy być konkurencyjni

- Na mniejszą skalę może się powtórzyć doświadczenie z sektorem energii. Państwo pobiera w rachunkach olbrzymie pieniądze na przekształcenia systemu, który po latach niewiele się zmienia, więc musimy płacić jeszcze więcej za energię, a rząd szuka winnych w UE. Czy ktokolwiek rozliczył, co się stało i jak efektywnie wykorzystaliśmy pieniądze na ten cel? Czy poszły one na modernizację sektora, a jeśli tak, to czy w sposób optymalny, czy też zaspokojono nimi inne, „pilniejsze” potrzeby? Czy pozwoliły polskiej gospodarce utrzymać konkurencyjność, czy wręcz przeciwnie? - pyta prawnik.

- Podobnie może być z pieniędzmi gromadzonymi na sektor wykorzystania odpadów, surowców wtórnych czy z opłat wnoszonych w ramach podwyższonej odpowiedzialności producenta i wielu innych, jakie nas zapewne czekają. One wszystkie przynajmniej nie powinny pogarszać pozycji konkurencyjnej polskich firm działających na rynkach globalnych. Chcemy być atrakcyjni dla naszych klientów, a mamy ich na całym świecie - podsumowuje Aleksander Galos.

