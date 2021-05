Krynica Vitamin: rekordowo wysokie przychody za I kwartał

Krynica Vitamin SA wypracowała w I kwartale 84,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 23 proc. rdr). Był to dla Krynicy Vitamin najlepszy pierwszy kwartał w jej historii. Wysoki poziom przychodów przełożył się na 5,1 mln zł EBITDA (wzrost o 28 proc rdr) oraz na 1,6 mln zł zysku netto.

Autor: PP

Data: 18-05-2021, 12:10

Krynica Vitamin SA wypracowała w I kwartale 84,7 mln zł przychodów ze sprzedaży; fot. unsplash.com

- Przeprowadzane inwestycje będą mocnym fundamentem do dalszego rozwoju Krynicy Vitamin w następnych okresach. Pomimo ograniczonych mocy produkcyjnych w pierwszym kwartale i tak osiągnęliśmy wynik znacznie lepszy niż w pierwszym kwartale rok temu. Teraz przygotowujemy się do sezonu letniego. Przebudowa linii produkcyjnych jest na finiszu i będziemy pracować pełną parą – powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin.

Krynica Vitamin dostarcza produkty do prawie 40 państw na całym świecie

Udział sprzedaży na rynki zagraniczne w przychodach Spółki w pierwszym kwartale br. wyniósł aż 78,6 proc. Największy wpływ na ten wynik miała sprzedaż napojów typu hard seltzer na rynek amerykański oraz sprzedaż na rynek niemiecki. Największymi zagranicznymi rynkami Krynicy Vitamin są obecnie Niemcy, USA, Wielka Brytania i Czechy.

Krynica Vitamin - plany rozwoju

- Skupiamy się na rozwoju naszej podstawowej działalności, ale również staramy się dywersyfikować nasz biznes. Mamy w planie wejść w rynek suplementów diety. Rynek ten rozwija się bardzo dynamicznie i chcemy być jego częścią. Analizujemy rynek, rozpoznajemy możliwości. Podobnie jest z segmentem napojów energetycznych. Chcemy wejść w ten segment z własnym konceptem. Wkrótce, mam nadzieje, będę mógł powiedzieć o tym nieco więcej – dodał Piotr Czachorowski.

W 2021 roku Krynica Vitamin chce przeznaczyć na inwestycje nawet do 40 milionów złotych. Spółka ma stabilne podstawy i będzie starała się pozyskać częściowo zewnętrzne finansowanie. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa linii produkcyjnych w zakładzie na Podlasiu oraz rozbudowa części chemiczno-kosmetycznej w Niechcicach.

Ubiegłoroczny sukces osiągnięty w dezynfektantach skłonił Krynicę Vitamin do zbudowania działu chemiczno-kosmetycznego - drugiej nogi biznesowej. Zakład powstaje na 15-hektarowej działce pod Piotrkowem Trybunalskim. W zakładzie znajdzie się kilka linii produkcyjnych do rozlewu m.in. płynów i żelów do dezynfekcji. W przyszłości segment ma stać się stabilnym źródłem przychodów i zysków Krynicy Vitamin.