Krynica Vitamin spodziewa się nawet 59 mln zł przychodów z rynku amerykańskiego

W związku z wpłynięciem nowych zamówień zza oceanu, zarząd Krynicy Vitamin dokonał oszacowania wartości przychodów, których się spodziewa w ramach realizacji umowy z jednym z globalnych liderów na rynku napojów alkoholowych z 10 listopada br., w zakresie produkcji napojów typu hard seltzer. Według szacunków Krynica Vitamin może liczyć nawet na ok. 59 mln zł (ok. 14 mln USD).

Realizacja kontraktu w zakresie produkcji hard seltzer na rynek amerykański znacząco poszerza portfolio produktów Krynicy Vitamin. Do tej pory w ramach obowiązującej umowy spółka zrealizowała zamówienia na ok. 32 mln zł (8,7 mln USD) - w tym na kwotę ok. 15,5 mln zł (4,2 mln USD) jako zamówienie inicjujące wynikające z podpisanej umowy. Szacowana przez zarząd Krynicy wartość przychodów w ramach realizacji umowy obejmuje okres od daty jej zawarcia (10 listopada br.) do końca pierwszego półrocza 2021 roku.

Napoje produkowane w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu, powstają również w pojemności 340 ml (100 kcal). Wariant 340 ml jest dostępny w opcji variety pack, co dodatkowo wzbogaca ofertę. Dzięki realizacji umowy na rynek amerykański, spółka wprowadziła do oferty m.in. rozlew w formacie 568 ml, czyli równowartość 1 pinty.

Oryginalny smak hard selzterów to połączenie sfermentowanego cukru, który stanowi bazę alkoholową oraz dodatku soków. Całość doprawiona jest odrobiną miodu. Dzięki temu napoje alkoholowe (4,6 proc. alkoholu) typu hard selzter orzeźwiają organizm.