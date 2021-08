Krynica Vitamin: Stewia nie weszła nam w krew

- Po doświadczeniach, próbach organoleptycznych i testach wśród konsumentów okazało się, że najlepiej smakuje stewia z cukrem. Sama stewia zwyczajnie nie weszła nam w krew - mówi Katarzyna Kardas, główna technolożka Krynicy Vitamin S.A.

Stewia to roślina zawierająca związki organiczne zwane glikozydami stewiolowymi, które są odpowiedzialne za słodki smak liści./fot. shutterstock

Ps.pl: Jakie są wady, a jakie zalety stewii - szczególnie w kontekście produkcji napojów?

Katarzyna Kardas, główna technolożka Krynicy Vitamin S.A: Stewia to roślina zawierająca związki organiczne zwane glikozydami stewiolowymi, które są odpowiedzialne za słodki smak liści. Przyjmuje się, że stewia ma słodkość około 100-120 razy większą od cukru. Jednakże w porównaniu do cukru, jej ilość w zależności od kategorii produktu (napoje, suplementy diety w formie płynnej, napoje alkoholowe, piwa itp.) – jest limitowana w UE. Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej i Rady (WE) nr 1333/2008 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 dotyczących unijnego wykazu dodatków do żywności i ich poziomów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zatem ilość stewii, jaką możemy dodać do napoju aromatyzowanego odpowiada około 60 g/1000 ml. Porównując smak napoju przygotowanego na bazie stewii z produktem przygotowanym na bazie cukru bądź na bazie syntetycznych substancji słodzących, napój ze stewią smakuje najgorzej. To inny rodzaj słodyczy, wybijający się na końcu i pozostawiający nieprzyjemny palący posmak.

Po wielu doświadczeniach, próbach organoleptycznych i testach wśród konsumentów okazało się, że najlepiej smakuje stewia z cukrem, bowiem zachodzi tu zjawisko synergii pomiędzy tymi substancjami, potęgujące odczucie słodkości lub - w przypadku napojów bez cukru – z inną substancją słodzącą. Stosując wariant pierwszy tzn. układ słodzenia stewia z cukrem – otrzymujemy produkt o obniżonej wartości kalorycznej, smaczny.

W przypadku produktów, które zgodnie z Rozp. UE 1924/2006 – pozycjonujemy w kategorii produktów posiadających oświadczenie żywieniowe „nie ma wartości kalorycznej, „nie zawiera cukrów”, najczęściej stosuje się kombinację stewia + słodziki syntetyczne lub też patrząc na wiodące marki w kategorii CSD same syntetyczne substancje słodzące. Częste jest zastosowanie układu aspartam + acesulfam K – gdzie każda z substancji jest 200-krotnie słodsza od cukru, natomiast łącznie, wskutek synergii, ten ekwiwalent wzrasta do 360 razy.

Czy jest jakiś naturalny bezkaloryczny słodzik inny niż stewia wykorzystywany w produkcji napojów?

Niestety, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie unijnego wykazu dodatków do żywności możemy stosować jeszcze otrzymywany wskutek fermentacji glukozy erytrol, lecz jedynie jako wzmacniacz smaku na poziomie 1,6 proc.

Czy Krynica Vitamin produkowała kiedyś napoje ze stewią?

Tak, produkowaliśmy i produkujemy na różne rynki, jednakże są to napoje w układzie stewia + inna substancja słodząca. Stewia pojawia się w napojach bezalkoholowych gazowanych czy herbatach mrożonych.

Dopuszczenie na rynek stewii miało być kamieniem milowym w branży napojowej. Dlaczego tak się nie stało?

Stewia zwyczajnie nie weszła nam w krew. Zdecydowaliśmy o tym my sami, ze względu na nasze przyzwyczajenia smakowe.