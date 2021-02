Krynica Vitamin: system kaucyjny - gra warta butelki

- Jako producent napojów z pewnością będziemy musieli przystąpić do systemu kaucyjnego. Gra jest warta… butelki. Czekamy na regulacje w tym zakresie. Nie wiemy jeszcze, kto będzie opłatę administracyjną uiszczał, czy będziemy to my, czy może nasi klienci, tak jak w przypadku opłaty cukrowej. Na pewno kaucję zapłaci konsument - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Jan Warejko, dyrektor zakładu produkcyjnego Krynicy Vitamin w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu.