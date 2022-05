Krynica Vitamin podała wyniki finansowe za 2021 rok

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, wypracowała w 2021 r. w podstawowej działalności biznesowej, czyli sprzedaży napojów, aż 12 proc. wzrost przychodów - tj. z 348,5 mln zł w 2020 r. do 389,1 mln zł w 2021 r.

Autor: opr. RW

Data: 02-05-2022, 13:33

Krynica Vitamin w 2021 roku osiągnęła ponad 15,5 mln zysku - mówi Piotr Czachorowski /fot. mat.pras

Krynica Vitamin podała wyniki finansowe za 2021 rok

Łącznie Spółka wypracowała w 2021 r. 395,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11 proc. spadek w porównaniu do 2020 r. (rok, w którym Spółka aktywnie działała na rynku dezynfektantów) i aż 33 proc. wzrost w porównaniu do 2019 r. Pomimo licznych wyzwań na rynku (rosnące koszty energii, surowców i opakowań), bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na 33,1 mln zł wyniku EBITDA, co stanowi spadek o 62 proc. w porównaniu do 2020 r. i wzrost o 66 proc. w porównaniu do 2019 r. W okresie styczeń-grudzień ubiegłego roku Krynica Vitamin miała 15,6 mln zł zysku netto, co stanowi odpowiednio spadek o 73 proc. (w porównaniu do 2020 r.) i 115 proc. wzrost (2019 r.).

Krynica Vitamin podsumowuje burzliwy rok

- Miniony rok był niezwykle dynamicznym okresem w rozwoju Krynicy Vitamin, z licznymi zwrotami akcji. Wzmocniliśmy relacje biznesowe z klientami oraz podpisaliśmy nowe kontrakty, co przełożyło się na lepsze wyniki sprzedażowe w naszej podstawowej działalności biznesowej - powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin SA.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Wyniki i dynamiki im towarzyszące po odfiltrowaniu sprzedaży i zysków z dezynfektantów uzyskanych w 2020 r. były bardzo dobre. W szczególności widać to w porównaniu do 2019 r. W latach 2019-2021 istotnie poprawiliśmy rentowność EBITDA, która wzrosła z 6,7 proc. do 8,4 proc. Natomiast rentowność netto poprawiła się z 2,4 proc. do 3,9 proc., co oznacza ponad dwukrotnie zwiększenie zysku netto z 7,2 mln zł w 2019 r. do 15,6 mln zł w 2021 r. Jesteśmy stabilni finansowo ze znacznym potencjałem dalszego wzrostu. – podkreśla Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin o zmianach w portfolio

W 2021 roku Krynica Vitamin wyprodukowała ponad 465 mln sztuk napojów, co stanowi wzrost o 2 p.p. rdr, głównie w puszkach aluminiowych. W ubiegłym roku nastąpiła znacząca zmiana portfolio pod względem udziału w strukturze sprzedaży. Napoje energetyczne stanowiące do tej pory zwykle około połowę przychodów ze sprzedaży, zmniejszyły swój udział do 39 proc. Udział drugiej największej kategorii, czyli napojów gazowych (CSD) obniżył się z 37 proc. do 31 proc. W roku 2021 istotny udział miała sprzedaż produktów alkoholowych, w szczególności napojów hard seltzer przeznaczonych na rynek amerykański – udział całej kategorii w przychodach Spółki wzrósł z 5 proc. do 25 proc. Udział produktów na bazie kawy i mleka pozostał na niezmienionym poziomie około 5 proc.

Opakowania szklane rosną w siłę

- Zauważamy mniejszy popyt na opakowania PET ze strony naszych klientów oraz malejący udział tego formatu w przychodach Spółki. Rośnie natomiast zainteresowanie produktami z linii szklanej, którą właśnie rozbudowujemy. - powiedział Piotr Czachorowski

W ubiegłym roku Krynica Vitamin istotnie zwiększyła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Udział eksportu stanowił w 2021 r. niemal dwie trzecie całej sprzedaży napojów - 63 proc. (zmiana o 7,3 p.p.). Największy wpływ na tę zmianę miało podpisanie znaczącego kontraktu na dostawy napojów na rynek amerykański. Spółka kontynuowała rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami z Europy. W 2021 roku najważniejszym zagranicznym rynkiem Spółki były Stany Zjednoczone, wyprzedzając Niemcy – dotychczasowego lidera. Poza Polską Krynica Vitamin realizowała sprzedaż do 30 krajów.

Krynica Vitamin zainwestowała 21 milionów

Rok 2021 był kolejnym okresem inwestycji, na które Krynica Vitamin przeznaczyła 21 mln zł. Spółka zrealizowała szereg projektów w zakładzie, które w znaczący sposób zwiększyły efektywność linii produkcyjnych, poprawiły gospodarkę w zakresie mediów. Wybudowano halę do konfekcjonowania produktów, wdrożono nowoczesny system zarządzania ruchem produktów w magazynie (tzw. WMS), dokonując technologicznego skoku do przodu.

- Celem Zarządu na bieżący, trudny dla wszystkich rok, jest dalszy wzrost efektywności działań m.in. w wyniku rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych oraz zapewnienie pełnego wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjno-logistycznych poprzez ekspansję na nowe rynki i nowe produkty. Jesteśmy przekonani, że wysoki standard obsługi, elastyczność produkcji, know-how własnego Centrum Badań i Rozwoju i szybki proces decyzyjny w dalszym ciągu będą stanowić przewagę konkurencyjną Spółki. Wierzę, że podjęte przez nas działania zapewnią realizację planów strategicznych i przełożą się na budowę wartości Spółki w kolejnych latach. – powiedział Prezes Krynicy Vitamin.

Firma obecna na 40 rynkach

Krynica Vitamin w 2022 roku skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, szukając klientów w Europie, Amerykach, również na rynkach, na których dotychczas nie była dostępna.

Produkty spółki są obecne na niemal 40. rynkach zagranicznych. Przychody z eksportu w 2020 r. stanowiły ponad połowę przychodów, a głównymi zagranicznymi rynkami zbytu były m.in. Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.