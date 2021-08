Krynica Vitamin wypłaci 18 mln złotych zaliczki na dywidendę

Zarząd Krynicy Vitamin SA postanowił o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021. Zaliczka wyniesie 1,47 zł na jedną akcję, co daje sumę nieco ponad 18 mln zł.

Prezes Krynicy Vitamin Piotr Czachorowski komentuje sytuację finansową spółki

W ocenie zarządu, Krynica Vitamin posiada wystarczające możliwości finansowe, by wypłacić dywidendę zaliczkową bez wpływu na bieżącą działalność i planowany rozwój. Wypłata dywidendy zaliczkowej wpisuje się w politykę spółki i jest zgodna z jej interesem.

Krynica Vitamin - stabilna sytuacja finansowa

- Jesteśmy spółką dywidendową od początku obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2016-2020 wypłaciliśmy łącznie 49,6 mln zł dywidendy. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a płynność finansowa niezagrożona, m.in. dzięki temu, że mamy od lat stałych partnerów po stronie wiarygodnych instytucji finansowych – powiedział prezes Krynicy Vitamin Piotr Czachorowski.

- Gdy w czerwcu br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o przekazaniu pozostałej – po wypłacie dywidendy zaliczkowej - części zysku za 2020 rok na kapitał zapasowy, mówiliśmy, że ma to związek z ponadstandardowymi planami inwestycyjnymi na poziomie 38 mln zł. Dzisiaj już wiemy, że inwestycje te zostaną przesunięte na późniejsze okresy. Są to między innymi niektóre inwestycje środowiskowe w zakładzie produkującym napoje na Podlasiu, a także budowa infrastruktury w powstającym zakładzie dedykowanym chemii, kosmetykom i suplementom diety w Niechcicach. Powodem przesunięcia tych inwestycji jest wydłużony czas oczekiwania na otrzymanie decyzji administracyjnych, a także odbiorów obiektów, montażu i dopuszczenia urządzeń do produkcji. Spółka nie ma na te terminy wpływu, a bez tych decyzji nie może realizować swoich planów. Sytuacja ta jest spowodowana miedzy innymi zmianą organizacji pracy urzędów, na co ma wpływ utrzymujące się w kraju zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. W związku z przesunięciem inwestycji na późniejsze okresy, zasadne jest wypłacenie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021 – powiedział Piotr Czachorowski.

Inwestycje Krynicy Vitamin

Wcześniej Krynica Vitamin informowała, że plan wydatków inwestycyjnych spółki w wysokości 38 mln zł zostanie zrealizowany na poziomie ok. 60 procent. W przyszłych okresach spółka będzie się koncentrować na wykonaniu planów inwestycyjnych zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Krynica Vitamin wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku 202,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 5,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 4,8 mln zł zysku netto. W obszarze głównej działalności - sprzedaży napojów – przychody wzrosły o ponad 15 proc. r/r. Krynica Vitamin w drugim półroczu skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, szukając klientów także w Europie i odbiorców, do których może dotrzeć transport kołowy. Wpływ na to mają utrzymujące się wysokie koszty transportu morskiego.