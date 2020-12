Krynica Vitamin wznawia produkcję dezynfektantów, chce rozwinąć część chemiczno-kosmetyczną

Decyzję o ponownym uruchomieniu produkcji Spółka podjęła po wnikliwym monitoringu rynku dezynfektantów. W trakcie przerwy produkcyjnej powołano zespół handlowy, który przygotowywał Spółkę do uczestnictwa w trwających przetargach na dostawy płynów i żeli do dezynfekcji.

- Uznaliśmy, że to jest ten moment na wznowienie produkcji dezynfektantów. Zebraliśmy niezbędne doświadczenie i dostosowaliśmy nasze struktury organizacyjne, by jak najbardziej efektywnie rozwinąć ten segment naszej działalności. Widzimy zapotrzebowanie rynku na produkty biobójcze i posiadamy produkt najwyższej jakości. Mamy wiele zapytań komercyjnych od naszych partnerów handlowych, w tym z sieci zagranicznych, które są zainteresowane dystrybucją produktów – mówi Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin SA.

Krynica Vitamin SA przygotowała elastyczną ofertę dla klientów. W linii płynów i żeli znalazły się produkty zarówno do dezynfekcji rąk, jak i powierzchni. W ofercie jest szeroka gama preparatów w najbardziej pożądanych pojemnościach – od 50 ml, przez 100 ml, 250 ml, aż do 5 litrów. To nie tylko dezynfektanty dla klientów indywidualnych, ale również produkty adresowane do firm i instytucji, które pozwalają zdezynfekować dłonie osobom wchodzącym do pomieszczenia.

W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku, w ofercie są też płyny i żele, w których zamiast alkoholu jest nadtlenek wodoru w stężeniu 4,9 proc. Stosowany przeważnie jako preparat przeciwbakteryjny i odkażający, ma również właściwości odnawiające. W połączeniu z łagodzącym aloesem, regenerującym b-pantenolem oraz nawilżającą gliceryną stanowi świetny preparat dezynfekujący dla dłoni wrażliwych, na których znajdują się odciski, rany czy zadrapania. To doskonały środek dla dzieci, a także osób regularnie dezynfekujących dłonie ze względu na np. obowiązki służbowe. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż produkty bezalkoholowe nie muszą być przechowywane w specjalnie wyznaczonych miejscach dla produktów łatwopalnych i niebezpiecznych.