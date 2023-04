Napoje

Krynica Vitamin zmieniła model biznesowy. Widać to w wynikach za 2022 r.

Krynica Vitamin zwiększyła o 5 proc. wolumen sprzedaży w 2022 roku – z 466 mln sztuk napojów w 2021 roku do 490 mln w 2022 roku. Spółka wykazała w 2022 r. 377 mln zł przychodów, co oznacza 5-proc. spadek w porównaniu z 395 mln zł przychodów w 2021 roku, ale wynika on z częściowej zmiany modelu biznesowego.

Krynica Vitamin: przychody ze sprzedaży wykazują spadek ze względu na przyjęty model biznesowy; fot. unsplash.com